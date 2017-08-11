THY'den ikinci çeyrekte 189 milyon dolar esas faaliyet karı

Türk Hava Yolları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 189 milyon dolar, ilk yarısında ise 17 milyon dolar Esas Faaliyet Kârı gerçekleştirdi. Bu çeyrekte yolcu gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2.2 milyar dolara çıktı. Türk Hava Yolları kargo gelirleri yüzde 29 artış ile 327 milyon dolara, toplam gelirler ise yüzde 7 artış ile 2.6 milyar dolara ulaştı. Firma yılın ilk yarısında da 4.6 milyar dolar toplam gelir elde etti.

2016 yılının ikinci yarısında başlanan gider tasarruf planına 2017 yılında da devam eden Türk Hava Yolları'nın yılın ikinci çeyreğinde toplam operasyonel giderleri yüzde 7 azaldı ve 2.5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları, birim giderlerde de geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 10’luk düşüş ile emsal hava yolları arasında en düşük birim gidere sahip hava yolu olma özelliğini sürdürdü. Ayrıca yakıt hariç birim giderlerde yüzde 13’lük önemli bir düşüş elde etti.

Yılın ilk yarısında açılan 5 yeni dış hat noktası ile birlikte toplam 120 ülkeye uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları’nın filosundaki uçak sayısı da 228’i dar gövde, 93’ü geniş gövde ve 15’i kargo olmak üzere 336’ya ulaştı.

Trafik sonuçlarına bakıldığında, 2016 yılının yüzde 4 üzerinde kapasite arz edilen 2017 yılının ikinci çeyreğinde turizmin canlanmaya başlaması ile beraber taşınan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 17.3 milyon olarak gerçekleşti. Aynı zamanda doluluk oranı ise 4.1 puan artışla yüzde 77.7 oldu. Gelirlerin önemli bir kısmının elde edildiği yurtdışı uçuşlarının yolcu doluluk oranı ise 4.5 puanlık artış ile yüzde 76.8’e yükselmiştir. İkinci çeyreğin operasyonel başarısının etkisiyle ilk yarıda 30.3 milyon yolcu taşınmış oldu ve yolcu doluluk oranı ise 2.4 puanlık artışla yüzde 76 oranını buldu.

Turkish Cargo 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 289 bin ton kargo taşıması yaptı. Kargo gelirleri bu çeyrekte yüzde 29 artarak 327 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kargo uçak sayısındaki artış ve uçakların daha verimli kullanılması sonucu kargo uçakları ile üretilen kapasite artmaya ve kargo uçuş ağı genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2016 yılının başlarında 55 olan kargo uçuş noktası, 2017’nin ikinci yarısında 65’e yükseldi.

THY ikinci çeyrek

THY Esas Faaliyet Karı

THY uçuş sayıları