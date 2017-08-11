İŞ-YAŞAM

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:22:19 AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun kazı çalışmalarının sona erdiğini belirterek, "Hat 2019'un ilk aylarında devreye girecek. Günde bir milyon insan buradan geçecek. 8 ilçeden geçecek bu hat, Bağcılar'dan Kabataş'a kadar vatandaşlarımızın denize ulaşımını ve diğer sistemlerle entegre olmasını sağlayacak. Toplam 24,5 kilometrelik bir hattan bahsediyorum. 19 istasyonu var. İstanbul'un önemli hatlarından biri haline gelecek." dedi

  • 1 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
    1 | 14

    Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli ulaşım projelerinden biri olan kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının tünel kazı işlemi sona eren Mecidiyeköy-Mahmutbey bölümünde incelemelerde bulundu.

  • 2 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
    2 | 14

    Alibeyköy Fevzi Çakmak Caddesi Çobançeşme Parkı yanındaki istasyondan tünele giren Topbaş, basın mensuplarıyla yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, Kağıthane Kültür Merkezi arkasındaki duraktan çıktı.

  • 3 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
    3 | 14

    Burada konuşan Kadir Topbaş, İstanbul'da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunun tüm dünya tarafından da takdir edildiğini söyledi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
    4 | 14

    Bazı çevrelerce "Belediyelerde yolsuzluk yapılıyor." denildiğini anımsatan Topbaş, "Eğer elinizde delil, bildiğiniz bir şey varsa bunu ortaya koymanız lazım. Baklayı ağızdan çıkarmak gerekir. Hamdolsun çalışmalarımızı kaynaklarımızı geliştirerek yaptık. Belediye geçmişte maaş ödeyemezken, benim dönemimde, yıl sonuna geldiğimiz zaman 105 milyar lira yatırım yapmış olacağız. Bu, sadece işçilik olarak bu şehrin ekonomisine 35 milyar lira sokmak demektir. Yolsuzluk olsa bu yatırımlar olmaz." diye konuştu.

  • 5 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
    5 | 14

    "150 KİLOMETRE AKTİF, 257 KİLOMETRE DEVAM EDEN METRO HATTI VAR"

    Topbaş, metro çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000