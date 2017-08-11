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ÜMRANİYE HATTI SÜRÜCÜSÜZ SİSTEM NEDENİYLE GECİKTİ

Sürücüsüz sistemleri devreye almaya başladıklarını hatırlatan Topbaş, "Bunu yapmak çok kolay değil. En az 11-12 ay test süreci gerekiyor. Ümraniye bu nedenle gecikti. Diğer sistemi yapmış olsaydık şimdiye çoktan bitmişti. Bu hatta 850 insan tasarrufu demektir bu. Ancak diğer taraftan çok akıllı, kurgulu, zamanı çok iyi değerlendiren bir sistem ortaya çıkıyor. İstanbul bundan sonra çok daha keyifli bir ulaşım imkanına kavuşacak." diye konuştu.