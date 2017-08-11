116 yıllık Pandeli Lokantası yeniden açılıyor

Türkiye'nin en eski restoranları arasında olan ve Atatürk'ün de zamanında sıklıkla ziyaret ettiği Mısır Çarşısı'ndaki Pandeli Restoran tekrar açılıyor. 1901 yılında Pandeli Çobanoğlu tarafından kurulan ve üçüncü jenerasyonun işlettiği restoran geçtiğimiz yıl turist sayısındaki azalma nedeniyle kepenklerini indirmişti.

Konuyla ilgili olarak haberturk.com'a açıklamalarda bulunan Yücel Özalp, ilk olarak iki yıl önce henüz açıkken Pandeli için görüşmeler yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını söyledi. 2017 yılı içerisinde tekrar masaya oturduklarını anlatan Özalp, yaklaşık 6 ay süren görüşmelerin ardından 2 ay önce anlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını ifade etti.

Restoranın tarihi bir mekan olduğunu ve bu nedenle yeniden faaliyete geçmesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi olduğunu kaydeden Özalp, "Biz başvurumuzu yaptık bekliyoruz. Şu anda onay sürecindeyiz. Onay çıkar çıkmaz içeri girip aslına uygun bir şekilde restorasyon yapıp iki ay sonrasında da faaliyete geçmeyi planlıyoruz" dedi.

TARİHE SAHİP ÇIKMAK OLARAK GÖRÜYORUZ

Pandeli'yi para kazanmaktan ziyade tarihe sahip çıkmak olarak gördüklerini anlatan Özalp, şunları söyledi:

"Burası zamanında Türkiye'in en önemli isimnlerinin geldiği yerdi. Şimdi eski imzalı mektupları ve fotoğrafları topluyoruz. Menüyü de eskiye uygun şekilde yapacağız. O dönem çalışan ustaları ve menüleri bulduk. Retorasyonu da tarihe saygımızı gösterir şekilde çok dikkatli bir şekilde yapacağız ve 116 yıllık bu tarihi mekanı tekrar hayata geçireceğiz. Yabancıları çekmek için tarihi ve özel bir dekorasyon yapacağız."

Özalp, bu konuda sektörden büyük bir destek gördüklerinin de altını çizdi.

DÖNEMİN EN ÜNLÜ İSİMLERİNİ AĞIRLAMIŞTI



Pandeli 116 yıllık tarih yolculuğunda dönemin önde gelen çok satıda ismini ağırlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Celal Bayar, Kraliçe II.Elizabeth, İspanya Kralı Juan Carlos, Robert De Niro ve Tony Curtis gibi isimler kapanmadan önce Pandeli'nin duvarlarını süslüyordu.

Pandeli Restoran, Yüzyıllık Markalar Derneği'nin de kurucu üyeleri arasında bulunuyor.

Pandeli Lokantası

tarihi Pandeli lokantası

Yücel Özalp