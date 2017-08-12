Tüketici onayı yoksa kartlar 17 Ağustos'tan itibaren online işleme kapatılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartları ile internet üzerinden alışveriş yapılabilmesi için 17 Ağustos’a kadar tüketiciden onay alma şartı getirildi.

Bu tarihe kadar onay verilmeyen kartlar, internet alışverişine kapatılacak. BDDK, şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirdi.

Bankalara, gereken altyapıyı kurması için 6 aylık geçiş süreci tanındı. Süre, 17 Ağustos’ta dolacak. Bu süreçte bankaların, kart sahiplerinden gereken onayı alması gerekiyor. BDDK’dan dün yapılan açıklamada, kurumun finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkânı verildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun, kart hamillerinin onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğu, elektronik ticaretin engellenmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi. Açıklamada, kartını internet işlemlerinde kullanmak isteyen kart hamillerinin, 17 Ağustos’tan önce olduğu gibi sonrasında da istedikleri anda bankaları ile irtibata geçerek kartlarını internet alışverişlerinde kullanıma açabilecekleri ifade edildi.

"BANKANIZ İLE İRTİBATA GEÇİN"

Açıklamaya göre, bankalar, müşterilerinin taleplerini SMS, çağrı merkezi, şube, mobil bankacılık gibi farklı kanallardan alacak. Kartlarını internet işlemlerinde kullanan veya kartlarından işlem yapılması yönünde önceden talimat (otomatik ödeme talimatı) vermiş ancak henüz kartlarını internet üzerinden alışveriş işlemine açtırmamış olan müşterilerin, 16 Ağustos günü sonuna kadar kartlarını internet işlemlerine açtırmasının önem arz ettiği belirtildi. Açıklamada, kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için anılan tarihe kadar bankaları ile irtibata geçmesi gerektiği anımsatıldı.

HER KART İÇİN AYRI ONAY GEREKECEK

Tüketicilerin her bir kart için ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Ek kartlarda Asıl kart sahibinin onayı esas olacak.

E-TİCARET ŞİRKETLERİNE YAKIN TAKİP

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret şirketlerine ilişkin olarak Resmi Gazete’nin dünkü sayısında bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile e-ticaret şirketlerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapmaları gereken kayıt ve bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Şirketler, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri bakanlığa aylık olarak istatistik halinde sunacak. Hizmet sağlayıcı elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirimde bulunacak.

"MAĞDURİYETLERİ AZALTACAK"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, BDDK kararıyla, kullanıcısı tarafından onay verilmeyen kredi kartlarının, 17 Ağustos’tan itibaren internet alışverişine kapatılmasını tüketiciler için olumlu bulduklarını söyledi. Hayatında internetten işlem yapmamış kişilerin bile dolandırıcıların kurbanı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Yıllardır süren bir yanlıştan dönülüyor. Kredi kartının bilgilerine bir şekilde ulaşan sahtekârların hukuka aykırı şekilde yaptıkları harcamalar ve tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak” dedi.

APPLE DA UYARI GÖNDERDİ

Apple müşterilerine e-posta göndererek BDDK kararının dolandırıcılıktan koruma amaçlı olduğunu vurguladı. E-postada, “Kartların internet işlemlerinde kullanılabilmesi için onay verilmesi gerekli”denildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA KOLAYLIK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle, elektronik ortamda yapılan başvuru sonrasında ıslak imza ile yeniden bildirimde bulunma şartı kaldırıldı. e-Devlet üzerinden başvuru yapılması ile başvuru işlemleri tamamlanmış olacak. e-devlet’ten gelen başvuruların güvenli elektronik ya da mobil imza ile imzalanmasına gerek kalmayacak.

Bu şekilde bürokrasinin azaltılmasına ve tüketicinin kolayca başvuru yapabilmesine imkân tanındı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, tüketici hakem heyetlerine yönelik başvuruların ıslak imzalı olarak yapılması şartı da kaldırıldı. Başvurular e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile yapılacak. Yeni düzenleme ile birlikte tüketici hakem heyeti başkan, üye ve raportörlerinin bilirkişi olarak görevlendirilmesi de engellendi.

Gazete Habertürk