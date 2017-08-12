Esnafa sosyal medya öğretilecek

Esnafın imajının düzeltilmesi için çalışma başlatıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen ortak projeyle, esnafın acil sorunları belirlendi. Buna göre, esnafın kapasitesinin artırılması için esnaf ve sanatkârın üniversitelerde derslere katılması sağlanacak.

EĞİTİM VERİLECEK

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, esnafta, yeni pazarlama yöntemleri konusunda farkındalık yaratılacak, modern ve dijital pazarlama yöntemleri anlatılacak. Esnafın, sosyal medyadan etkin müşteri ilişkileri kurması sağlanacak. Sosyal medyadan online satış, dijital fotoğraflama, satışta yeni uygulamalar gibi konularda kendisini geliştirmesi desteklenecek. Böylece, bir takipçi kitlesi oluşturacak olan esnaf, yurtdışına dahi satış yapabilecek. Esnafın toplumdaki imajı yenilenecek.