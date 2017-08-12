Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ve OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Açılışını yaptığımız meyve suyu fabrikasının hayırlı olmasını diliyorum. Yılda 100 bin ton meyve işleyeceği bu üçüncü fabrikanın kazandırılmasında emeği geçen her şeye teşekkür ediyorum. İnşallah çürüğe giden elmalar olmayacak. Bölgemizdeki meyve üreticileri yeni bir imkana kavuştular. Anadolu Grubu 110 milyon lira yatırımla içecek fabrikası açtı. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımlar uluslararası boyutuyla ayrıca önem arz ediyor. Ülkemize yatırım yapan kimse pişman olmamıştır, olmayacaktır.

Türkiye'nin hukuk konusundaki titizli,ği birçok batı ülkesinden çok daha iyi düzeydedir. Terörle bu kadar iç içe olup da soğukkanlılığını koruyabilen tek ülke biziz. Demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız.

"AYNI TAKTİĞİ ALMANYA İZLİYOR"

Hollanda'nın 16 Nisan halk oylamasında ilişkilerimizi sebepsizce germesinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Şimdi aynı taktiği Almanya izliyor. İnanıyorum ki seçimlerden sonra onlar da normale dönecek.

Ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla turistlerin gözünün korkutulması izah edilemez. Antalya'daki otellerimizin doluluğu dün itibariyle yüzde 80'lere ulaşmıştır. Ne oldu? Türkiye'yi seven yine geliyor.

YEKA İhalesi'ne katılan 8 firmadan dört tanesi Almandır. Almanların en güçlü firması, 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren Siemens, Türk firmalarıyla bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş emnerjisinde de gördük. Biz her zaman birlikte kazanalım çağrısı yaptık. Türkiye 1984-2001 yılları arasında uluslararası yatırım noktasında 13 milyar dolar alıyordu, 2002-2016'da ise bu rakam 181 milyar dolara çıktı. Nereden nereye geldik. Uluslararası yatırımcılara her türlü desteğe sağlamaya hazırız.

Şimdi bu tesislerde 150-200 kişi çalışabilir ama binlerce kişi tarlasındakileri değerlendirme fırsatı bulacak.

OHAL, sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. OHAL yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. İşte bu fabrikayı açtığımız, destek verdiğimiz gibi...

Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında olumsuz yorum yapanlar tatillerini Türkiye'de geçiriyorlar. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir.

recep tayyip erdoğan

Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisi