kurban bayramı 2017, kurbanlık
İŞ-YAŞAM

Kurban Bayramı 2017! Kurbanlık fiyatları son durum

TESK Başkanı Palandöken'den 'kurbanlık' açıklaması

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşları kurbanlık alımında daha dikkatli olmaları hususunda uyardı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:27:43 Güncelleme: 15:36:29 AA

Kurbanlık fiyatlarının spekülatörler tarafından gereğinden fazla abartıldığını ve piyasadan oldukça üstünde gösterildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayrama kısa bir süre kala fiyatlar dengeye oturur. Şu an Anadolu’dan büyükşehirlere yeteri kadar kurban girmediği için büyük üretici firmalar da kurban fiyatlarını oldukça yüksek gösteriyorlar” dedi.

“KURBANLIK ALIRKEN SPEKÜLATÖRLERE ALDANIP ACELE ETMEYİN”

Bayrama yakın küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının normale döneceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “TÜİK 2016 verilerine göre mevcut büyükbaş sayısı 14 milyon 222 bin 228, küçükbaş sayısı 41 milyon 329 bin 232. Yani toplamda 55 milyon 551 bin 460 hayvan var.

Bu da zaten ihtiyacın da üzerinde bir rakam. Her yıl ortalama 860 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan kesiliyor. Vatandaşımız kurbanlık fiyatlarını yüksek tutup piyasayı alt üst eden spekülatörlere aldanıp acele etmesin. Anadolu’dan büyükşehirlere yeteri kadar kurbanlık hayvan geldiği zaman yükselen bu fiyatlar bayrama sayılı günler kala düşecektir. Üreticiler de hayvanlarının elinde kalmasını istemiyorsa normalin çok üstünde fiyat ile satışa çıkarmamalıdır” diye konuştu.

  • kurban bayramı 2017
  • Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler
  • kurbanlık fiyatı 2017
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme