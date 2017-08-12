2017 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan 12 tesisin toplu açılış töreni için sabah erken saatlerde kente geldi. İlk olarak Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret eden Eroğlu'na bakanlığa bağlı genel müdürler, AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra daire başkanları ve belediye başkanları da eşlik etti. Ardından Zonguldak'taki yatırımlara değinen Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında bakanlığın yatırımlarını anlattı.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uygulamayı anlatan Bakan Eroğlu, "Sizlerden istirhamım şu meteoroloji radarından cep telefonuna yükleyebilirsiniz. Basın mensupları Allah aşkına şunu vatandaşlara duyurun. Siz sadece köpeğin insanı ısırdığını haber yapmayın veya insanın köpeği ısırdığını. Bu güzel haberleri de yapın. Siz böyle enteresan haberler peşindesiniz. mgm.gov.tr adresinden cep telefonlarınıza meterolojiye ait uygulama var.

Buradan yağış durumu, radar görüntüleri, tahmin bilgileri yer alıyor. Uydu görüntüleri var. Para istemiyoruz, parasız. İsterseniz deniz tahminleri, dalga yükseklikleri, kar yağarsa kar yükseklikleri. İsterseniz meteorolojinin sesi radyosunu dinleyebilirsiniz. Saat başında hava durumu mevcut. Bu büyük bir teknoloji. Şu anda 6 ülkede olan teknoloji bizde var. Dünyanın en ileri tahmin sistemleri" diye konuştu.

10 GÜNLÜK TATİLE "HÜKÜMET KARAR VERECEK" AÇIKLAMASI

Gazetecilerin Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, 10 günlük tatile kendisinin olumlu oy kullanacağını ifade etti. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların köylerine giderek akraba ziyaretleri yaptığını da hatırlatan Veysel Eroğlu, "Benim düşüncemi soruyorsanız (bayram tatili ile ilgili) müspet oy kullanacağım. Ama şunu ifade edeyim. Bakın kurban çok önemli. İstanbul'da, Ankara'da Anadolu'nun her yerinden insan var. Sılah-i rahim diye bir şey var, ana-baba ziyareti var, mezar ziyaretleri var, kurban kesme var, akraba ziyaretleri var.

Bu yönü var bir de insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar gece gündüz çalışıyor. Cumartesi-pazar çalışıyor. Buraya geldiğimiz güne kadar bir çok ili ziyaret ettik. Çok çalışanlar için bir nefes almaktır. Yanlış anlaşılmasın ben karar vermedim. Karar mercisinde ben değilim. Hükümetimiz salı günü karar verecektir. Bazı bakanlarımız paydos olsun diyor bazı bakanlarımız istemiyor. Bana göre Kültür ve Turizm Bakanı ister ama Ekonomi Bakanımız istemeyebilir. Ama sonunda hep birlikte oylama yapıldıktan sonra aynı kararı alırız" şeklinde konuştu.

BAKANLIĞIN ZONGULDAK YATIRIMLARI

Zonguldak'a yatırımla geldiklerini anlatan Bakan Veysel Eroğlu, dere ıslahlarının yanı sıra ağaçlandırma ve fidan üretimine dikkat çekti. Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. bugün buraya elimiz boş gelmedik. Ben her gelişte buraya yatırımla geliyorum. En çok gelenlerden birisi de tahmin ediyorum benim. İnşallah bugün biraz sonra 12 tesisin temelini atacağız, 203 milyon lira. Burada dere ıslahları çok önemli.

Devrek ilçe merkezi dere ıslahı, Gökçebey Ömerli köyü, Çatalağzı Gelik beldesi Ayiçi deresi, merkezde Göbü köyü deresi, Çaycuma'daki dereler, Filyos çayı taşkın koruma, Özbağı deresi ıslahı, Alaplı'daki Gümeli beldesi dere ıslahları, Kasımlı köyü dere ıslahları, Kozlu Sanayi Köprüsü gibi DSİ'nin 10 tesisi var. Temel atacağız ve hızla bitireceğiz. Ayrıca burası ormancılık açısından çok zengin. Özellikle burada müstakil bir orman bölge müdürlüğümüz var. Kendileri de bir paket hazırladı. Ağaçlandırma, fidan üretimi, orman köylülerine destek, gelir getirici bir takım ürünleri hazırlayıp vatandaşa dağıtılması gibi."