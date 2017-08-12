Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Toplu konutta 4 bine yakın projeyi Isparta'da hayata geçirdik. Isparta-Antalya yolu büyük ölçüde tamamlandı. Eskişehir'den Antalya'ya uzanan projemizin güzergahında Isparta'da var. Sürekli hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz. Şimdi burada kamu yatırımlarımız, 252 milyon liralık yatırımlarımızın açılışlarını yapıyoruz. Eğitimde 28 milyon, gençlik ve sporda 58 milyon...

TOKİ ve çeşitli kurumlarımız yeni binalar inşa etti. Isparta belediyemiz 17, ilçe belediyelerimiz 18 milyonluk yatırımlarını tamamladı. Bu yatırımları Ispartamıza kazandıran bakanlık ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Isparta kadim bir şehir. Son 800 yıldır da Türk milleti olarak bu topraklarda kendi hükümdarlığımız altında yaşıyoruz.

Ali Fuat Cebesoy, Isparta için, "Anadolu'nun belli bir bölümünü elimizde tutabilmek için Isparta-Eskişehir-Afyonkarahisar hattını elimizde tutmamız gerekiyor diyerek komutayı ele almışdırç. Isparta, bayrağı ve ezanı tehlike altına girdiğinde mücadelesini vermiş bir şehirdir. Ispartalılar 15 Temmuz'da Hafız İbrahim Efendi'nin torunları olduğunu göstermişlerdir.

Türkiye yaklaşık 1 asır sonra kazandığı İstiklal mücadelesini asla unutmayacaktır. DEAŞ'la, FETÖ'yle yürütülen tüm mücadeleler, İstiklal mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Maruz kaldığımız örtülü ambargoların sebebi de bulur.

"MEYDANI BU ÇAPULCULARA BIRAKIP KAÇMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Ecdadımızdan aldığımız kanla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, hakkın ve hakikatin sesini durduramayacaksınız. Nice canlar feda etmiş millet olarak, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak bize yakışmaz. Bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon beraber diyerek, kardeş olarak, Türkiye olmaktır. Öyle paralel devletmiş, yok PKK'nın bilmem nesiymiş, asla!

"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ"

Gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız? Bizim gücümüzü, kuvvetimizi kestikleri sananların sırtını yere getirmeye,onlara daha güçlü silahlarla, teknolojilerle cevap vermeye hazır mıyız? Daha güçlü istihdamla, daha iyi bir ekonomiyle cevap vermeye var mıyız?

Bizi yıllarca zayıf yöntemlerle, sürekli kavgalarla, fitne pompalarla devamlı enerjimizi heyecanımız çaldılar. 2019 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hanım kardeşlerim unutmayın kapı içerden fetedilir. Ben size inanıyorum. Dayanışma içerisinde bunu halledeceğiz.

Ülkemizin son dönemde büyük bir gelişim göstermesinde, "Tavşana kaç, tazıya tut" oyununu görmüş olması var. Ciddi anlamda ürkmüşlerdir.

16 Nisan'da yapılan halk uygulamasıyla yürürlüğe giren yeni sistem ülkemize çok önemli imkanlar getirmiştir. Cumhurbaşkanlarıyla, meclisiyle daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini sizlerle attık.

Partimizde köklü bir değişimi gerçekleştireceğiz. AK Parti değerlerini bilmeyen herkes bizim gözümüzde yorulmuştur. Donanımı olan, heyecanı olan, enerjisi olan yeni yol arkadaşları lazım. AK Parti'de görev değişikliği bir bayrak yarışıdır. Yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak devam edeceğiz.

Biz asla, "10 dönüm bostan, yan gel Osman" anlayışı içerisinde olmak. Hep daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ettik. 2019 için de aynı şekilde çalışacağız.

"ÖNCE İŞÇİLERİNİZ HAKKINI VERİN"

Bu vebalin üzerinde, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz oluşmuştur. Allah'ın yardımıyla bu vazifemizi hakkıyla yerine getireceğiz. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Varsın birileri ülkesinin değil, terör örgütlerinin yanında yer alsınlar. Önce siz İzmir Belediyesi'ndeki, Şişli Belediyesi'ndeki işçilerinizin hakkını verin. Daha bunları halledemiyorsun, gidip Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun. Türkiye'de güvenlik yok diyorsun, günlerce yürüyorsun. Bunu sana, bu güvenliği sana kim sağladı. Yalancının mumu yatsıya kadar, onunki daha erken sönecek.

Silahımız mı yok? yaparız. Uçağımız mı yok? yaparız. İnanın bunların hepsi kolay. Savunmada dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 40 seviyesine indi. Üstelik bu tamamen el yordamı, bilek ve zihin gücüyle elde ettiğimiz bir başarı. Yeter ki biz birbirimize dayanalım. Birbirimizin arkasından asla konuşmayacağız değil mi? Aman buna dikkat!

(Rabia işareti) Kılıçdaroğlu öğrenmemiş bunu, bunu bir terör örgütünün işareti olarak görüyor. Bak sana öğreteyim; Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak...