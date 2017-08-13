Bonservis gelirinde 'süper' artış

Hızlı geçen transfer döneminin ardından Süper Lig cuma akşamı oynanan Başakşehir-Bursa maçı ile başlarken, transfer dönemi 8 Eylül’e kadar devam ediyor. Önümüzdeki gelişmeler tabloyu tersine çevirir mi bilinmez ancak şu ana kadar yapılan transferlere bakıldığında Süper Lig kulüplerinin bir ilke imza attığı görülüyor.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, yıllardır futbolcu bonservislerine milyonlarca Euro’lar harcayan buna karşılık dışarıya futbolcu satma kabiliyeti gösteremeyen Süper Lig kulüpleri bu yıl bu tabloyu tersine çevirmişe benziyor. Şöyle ki, Süper Lig’de kulüpler şu ana kadar aldıkları futbolcular için 71.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, sattıkları futbolculardan ise 72.9 milyon euro bonservis geliri elde ederken, bonservis gelir gider dengesinde uzun yıllardır ilk kez 1.4 milyon euro fazla verdi.



Geçen yılın tamamında ise 73.5 milyon euroluk bonservis harcamasına karşılık, 55.4 milyon euro gelir elde edilmişti. Tablonun tersine dönmesinde ise kuşkusuz UEFA Finansal Fair Play uygulamalarının kulüplerin başının üzerinde “Demoklesin Kılıcı” gibi durmasının etkisi büyük. UEFA kuralları gereği elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilen kulüpler, eksik mevkilere yeni transferler yapabilmek için istemeye istemeye bazı önemli futbolcularını satmak durumunda kaldılar. Tıpkı Beşiktaş’ta Marcelo, Fenerbahçe’de Simon Kjaer örneğinde olduğu gibi. Hal böyle olunca da, Süper Lig kulüplerinin bonservis harcama gelir dengesi uzun yıllar sonra ilk kez artıya döndü. Tablonun tersine dönmesinin bir başka nedeni ise kulüplerin futbolcu kiralama yöntemine gitmeleri. Süper Lig, Avrupa’nın en fazla bonservis harcaması yapan 8’inci ligi oldu. Geçen yıl toplamında 73.5 milyon euro harcayan Süper Lig kulüpleri 13’üncü sırada yer almıştı. Bu sezon ise şu ana kadar yapılan harcamalara bakıldığında 5 sıra birden yükseldiler.



CENGİZ GETİRDİ BELHANDA GÖTÜRDÜ



Bonservis gelirlerinin artmasında en yüksek pay ise Başakşehir’in Roma’ya sattığı Cengiz Ünder’den geldi. Genç yıldız 13.4 milyon euro ile en fazla bonservis geliri elde edilen futbolcu oldu. Cengiz’i, 12.5’er milyon euroluk gelir ile Fenerbahçe’den Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer ve Galatasaray’dan RB Leipzig’e giden Bruma izledi. Süper Lig’de bonservisine en fazla para harcanan futbolcu ise 8 milyon euro ile Belhanda oldu.

bonservis gelirleri

Süper Lif bonservis ücreti

UEFA Finansal Fair Play