15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İŞ-YAŞAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma 25 Ağustos'ta bitecek

13 Ağustos 2017 Pazar, 11:27:32 Güncelleme: 11:36:14

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı.

Köprüdeki bakım çalışmaları 12 Haziran tarihinde başlamıştı.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Arslan, Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmalar konusunda da, yeni havalimanında 6 pist olacağını ve bunların her birinin yanında 'yedek' pist olacağını açıkladı. İki tanesinin başlangıçta açılacağını ve iki uçağın aynı anda iniş yapabileceğini söyledi. Arslan, zaman içerisinde de yolcu artışı ile paralel olarak 6 piste ulaşılacağını kaydetti. Arslan, altı pist tamamlandığında aynı anda 6 uçağın inebileceğini de sözlerine ekledi. 

Arslan, havalimanına ulaşımla ile ilgili olarak da Gayrettepe'den Üçüncü Havalimanı'na metro olacağını ayrıca yüksek hızlı trenin de Havalimanı'ndan geçeceğini belirtti. 

 

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 dakika önce
    biri biter biri başlar sizin İstanbul trafiğini çözeceğinize inancım sıfır
  • Misafir 7 dakika önce
    bogaz ici koprusu yani
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