Hükümet bugün memura yapılacak zam için sendikalara teklif sunacak

Yaklaşık 5 milyon kişiyi doğrudan, 20 milyon kişiyi de dolaylı olarak etkileyen memur zammı pazarlığı bugün başlıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet bugün zam teklifini sendikalara sunacak.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren teklifin ardından, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığı başlayacak. 4. dönem toplu görüşme süreci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, 1 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıyla başlamıştı.

21 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “Hükümet, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak teklifte bulunursa görüşmeler rahat geçer, beklentilerin uzağındaki her teklif görüşmeleri zora sokar” dedi. Konfederasyon üç alternatifli zam teklifiyle hükümetin karşısına çıkmıştı. 21 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamazsa iş hakem heyetine kalacak.

Hükümet zam teklifini Bakan Sarıeroğlu başkanlığındaki toplantıda sunacak

MEMUR-SEN 2018 İÇİN YÜZDE 10+6 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu. İlk teklifte, 2018’in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor. İkinci teklifte, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. Üçüncü teklif 2018’den geçerli olmak üzere, ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMUDA ÇALIŞAN GEÇİCİ PERSONELE EK ÖDEME YOK

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay, kamu kurumlarında 4/C kapsamında istihdam edilen geçici personele 2011 yılında çıkartılan ve “eşit işe eşit ücret” öngören 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde “ek ödeme” yapılmasına ilişkin mahkeme kararlarını “kanun yararına” bozdu. Böylece, geçici personelin, çalıştıkları kurumlarda kendileriyle aynı işi yapan kişilere yapılan “ek ödeme”lerden yararlanma yolu tümüyle kapandı. Kamuda temmuz ayı itibarıyla 20 bin 363 geçici personel çalışıyor.

BÖLGE MAHKEMESİ ONADI

Tekirdağ’de Tapu Müdürlüğü’nde çalışan geçici personel Hasan S., Tekirdağ İdare Mahkemesi’ne başvurarak, ek ödemeden yararlanmak istedi. İdare Mahkemesi talebi reddederken, davacının itirazı üzerine dosyayı görüşen Edirne Bölge İdare Mahkemesi davacı geçici personeli haklı buldu. Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 7 geçici personel de aynı iddiayla ayrı ayrı dava açtı. Malatya İdare Mahkemesi, geçici personelin yaptığı başvuruyu kabul ederek, mahrum kalınan ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine hükmetti. Bu kararlar da Malatya Bölge İdare Mahkemesi tarafından yerinde bulunarak onandı.

DANIŞTAY SAVCISI KANUN YARARINA BOZULMASINI İSTEDİ

Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kanuna aykırılık iddiası üzerine Danıştay Başsavcısı, söz konusu kararların kanun yararına bozulması isteminde bulundu. Dosyaları inceleyen Danıştay 12. Dairesi, 4/C kapsamındaki geçici personelin, Bakanlar Kurulu tarafından karar verilen görevlerde ve belirlenen ücret sınırları ile çalıştırıldığına dikkat çekti. 4/C kapsamındaki geçici personelin Anayasa’da belirtilen “memur ve diğer kamu görevlileri” kavramı dışında kalan, kendine özgü istisnai bir istihdam türü olduğu kaydedilen Danıştay kararında, geçici personelin “eşit işe eşit ücret” kapsamında yapılan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin mahkeme kararlarının kanuna açıkça aykırı olduğu belirtildi.