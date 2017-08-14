Vekaleten kurban bağışı fiyatları belli oldu

Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurban bağışı kabul eden dernekler de bağış seçeneklerini sunmaya başladı. Kızılay, LÖSEV, Darüşşafaka Cemiyeti, TÜRGEV, Mehmetçik Vakfı, Diyanet Vakfı, TEGV, Koruncuk Vakfı, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı vekaleten kurban bağışı kabul eden derneklerden bazıları.



Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV), banka hesabından, internet bankacılığı, elden PTT şubelerinden ve Alo LÖSEV hattı aracılığıyla bağış yapılabiliyor. LÖSEV, bu yıl kurban bağış miktarlarını yurtiçi 860 TL, yurtdışı için 245 dolar veya 210 euro olarak belirledi.

kurban bağışını 1 Eylül'e kadar devam ettirecek. Yurtiçi bedeli 735 TL olan kurban bağışı yurtdışı için 500 TL. Vekaleten kurban bağışı yapmak isteyenler, Kızılay bağış hesaplarına, Türk Kızılayı şubeleri, PTT şubelerindeki Kızılay pota çeki hesabı, 168 Ücretsiz Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecek.kurban bağışında bir hisse kurban bedeli 770 TL olarak belirlendi. TÜRGEV'e kurban bağışında bulunmak isteyenler bankalarda bulunan bağış hesaplarından, TÜRGEV internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle ve bağışta bulunacak kişiye en yakın TÜRGEV yurtlarından bağışlarını gerçekleştirebilecek.'na kurban bağışında bulunmak isteyenler resmi internet siteleri üzerinden bağışlarını gerçekleştirebilecek. Yurtiçi kurban bağış bedeli 850 TL olan Türkiye Diyanet Vakfı'nda yurtdışı kurban bağış bedeli de 600 TL.

Herhangi bir üst limit vermeyen'nde ise kurban bağışı yapmak isteyenler resmi internet sitelerinden yapabilecek. Bağış için önerilen rakam 700 TL.Vekaleten kurban bağışını'na yapmak isteyenler; Kurban Bayramı bağış bedeli olarak yurtiçinde 890 TL, yurtdışında ise 245 dolar veya 215 euro ödeyecek.Bir diğer bağış kabul eden derneklerden biri de. Kurban bağış bedelinin 850 TL olduğu Koruncuk Vakfı, kredi kartı ile bağışı kabul ediyor. Aynı zamanda resmi internet sitesinden vermiş oldukları hesap numarası üzerinden de bağış yapılabileceğini açıklıyor.ise kurban bedelini 900 TL olarak veriyor. Vekaleten kurban kestirilebileceği gibi, kurban bedelini dernek hesabına da kabul ediliyor.

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