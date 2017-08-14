üniversite başvuruları
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e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelir? e-Devlet üniversite başvurusu!

Üniversite başvuruları e-devlet'i kilitledi

Üniversitelere başvurular yüzünden yaşanan yoğunluk e-devlet uygulamasını kilitledi. e-devlete ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, BTK yetkilileri, üniversitelere başvurular yüzünden yoğunluk yaşandığını ancak gecikmeli de olsa işlem yapıldığını açıkladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14:33 Güncelleme: 14:25:54

Türkiye vatandaşı herkesin elektronik ortamda pek çok işlemini halletmesini sağlayan e-devlet uygulamasında saat 10:00 sularında sorun yaşanmaya başlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Telefon üzerinden veya bilgisayar başından uygulamaya girmeye çalışıldığında kullanıcılar şu mesajla karşılaştı:

"İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz... Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir."

BTK'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" dedi.

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