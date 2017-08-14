Geleceğim E-Ticaret sektöre 500 KOBİ kazandıracak

Açılışta konuşan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, projeyle KOBİ’lerin e-ticarete adım atmakla ilgili yaşadıkları tereddütleri ortadan kaldırmayı ve uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcılarının işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kantarcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje, satıcılarımızla bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak onların e-ticaretle ilgili eğitim programlarımızdan yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca işlerini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ekosistemdeki diğer hizmet sağlayıcılarla buluşmasını kolaylaştıracak ve KOBİ’leri e-ihracata hazırlayacak.

Türkiye’de e-ticaret sektörü bugüne kadar büyümesini daha çok sadece online’da rekabet eden oyuncuların büyümesiyle sağladı. Türkiye’de perakende e-ticaretin hacmi 17,5 milyar TL iken klasik perakendecilerin e-ticaretteki payı ise yüzde 30. Dünya standartlarında e-ticaret penetrasyonuna sahip olmak için KOBİ’lerin ve klasik perakendecilerin sisteme dâhil olması önemli bir adım. Süreklilik arz edecek, uçtan uca çözüm sunacak ve uygulamaya dayanacak bu projeyle sektörün ihtiyacı olan etkiyi yaratmayı ve sağlıklı büyümeye destek vermeyi hedefliyoruz.”

Geleceğim E-Ticaret projesiyle yıl sonuna kadar 500 KOBİ’yi e-ticaret sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini belirten Kantarcı, “İşlerini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ’leri ve online satışta verimini artırıp gelirini yükseltmek isteyen satıcılarımızı bu projeyle ekosisteme kazandıracağız” dedi.

"E-TİCARET SELTÖRÜ ADINA ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR ADIM"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar da projenin Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Acar, “KOBİ’lerimiz ve markalarımızın e-ticaret konusunda akıllarına takılan tüm soruların yanıtlarını bu proje sayesinde alabileceklerini düşünüyorum. Böylelikle e-ticaret ekosisteminin ülkemizde hızla gelişmesinin de yolu açılıyor. Ayrıca bu tip yaratıcı girişimcilik projelerinin her sektörde artarak uygulamaya geçmesiyle, eminim ki ticari anlamda çok daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu. Acar sözlerine şöyle devam etti:

"46 milyona ulaşan internet kullanıcısı sayımızla ve internetten alışverişe olan ilgimizle e-ticarette dünyayla rekabet edebilecek potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli kazanca çevirebilmek için gereken önemli adımlardan birinin bu projeyle atıldığını ve e-ticaret sektörü adına çok sevindirici bir adım olduğunu düşünüyorum."

Geleceğim E-Ticaret