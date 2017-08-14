jülide sarıeroğlu
İŞ-YAŞAM

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu memura zam teklifini açıkladı

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memurlar için 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam teklifini açıkladı. Hükümetin teklifi, her iki yıl için de altı aylık dönemler halinde yüzde 3+3. Memur Sen ise hükümete 'Bu teklife kapalıyız' yazılı döviz ile tepki gösterdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:15:49 Güncelleme: 15:39:47

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu 4. dönem kamu toplu görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Pazarlık sürecinin 21 Ağustos'a kadar süreç devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, "teklifimiz 2018 yılı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3+3, 2019 yılı ilk ve ikinci altı ay için de yüzde 3+3 şeklindedir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ise hükümetin teklifine tepki göstererek, 'bu teklife kapalıyız' dedi. 

 

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YORUMLAR 37
  • Misafir 10 dakika önce
    memur sen ne işe yarar..
  • Misafir 10 dakika önce
    Tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça madem yüzme bilmiyordun neden çıktın ağaca.
  • Misafir 10 dakika önce
    ÇOK ŞAŞIRDIK..BEKLEMİYORDUK.10 FİLAN VERİR DİYORDUK
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