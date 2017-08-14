Çalışma Bakanı Sarıeroğlu memura zam teklifini açıkladı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu 4. dönem kamu toplu görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
Pazarlık sürecinin 21 Ağustos'a kadar süreç devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, "teklifimiz 2018 yılı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3+3, 2019 yılı ilk ve ikinci altı ay için de yüzde 3+3 şeklindedir" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ise hükümetin teklifine tepki göstererek, 'bu teklife kapalıyız' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- jülide sarıeroğlu
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- memur zammı jülide sarıeroğlu
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YORUMLAR 37
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Misafir 10 dakika öncememur sen ne işe yarar..180
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Misafir 10 dakika önceTavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça madem yüzme bilmiyordun neden çıktın ağaca.150
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Misafir 10 dakika önceÇOK ŞAŞIRDIK..BEKLEMİYORDUK.10 FİLAN VERİR DİYORDUK180