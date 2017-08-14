Çalışma Bakanı Sarıeroğlu memura zam teklifini açıkladı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu 4. dönem kamu toplu görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sarıeroğlu, memur maaş zammına ilişkin, "Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Sarıeroğlu, pazarlık sürecinin 21 Ağustos'a kadar süreç devam edeceğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ise hükümetin teklifine tepki göstererek, 'bu teklife kapalıyız' dedi.



Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni ve büyük Türkiye söylemi masada yansısın ve bu sözleşme dönemi bir milat olsun istedik. Kamu işveren heyetinin teklifinin bütün bunları karşılamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki kamu işveren heyetinin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma. Biz sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye değer bulmuyoruz. Bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştir. Yeni makul ve makbul teklifler bekliyoruz. Yeni teklifler geldiğinde cebimiz de, kapımız da açık olacaktır" dedi.

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