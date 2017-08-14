İŞ-YAŞAM

40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:07:13 AA

Giresunlu Haluk Kemal Yücesan, 40 yaşında çırak olarak başladığı Giresun bıçağı üretiminde ustalaşarak mesleği yaşatmaya çalışıyor

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    Merkeze bağlı Sokakbaşı mevkisindeki dükkanında yöresel Giresun bıçağı yapan Yücesan, bir asırdan fazla geçmişe sahip Giresun bıçakçılığının son temsilcileri arasında yer alıyor.

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    Marmara depreminin ardından yerleştiği memleketinde 40 yaşında mesleğe çırak olarak başlayan Yücesan, 17 yıldır bıçak üretimi yapıyor.

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    Yücesan, yaptığı açıklamada, temsil ettiği mesleğin bölgede 120 yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.

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    Ustasının "Çavuş Ömer" lakaplı Ömer Saraçoğlu olduğunu belirten Yücesan, "Onun ustası babası Temel Saraçoğlu'dur, onun da ustası ise Rum kökenli Andon ustadır" dedi.

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    Yücesan, Marmara depreminden sonra memleketi Giresun'a dönüş yaptığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

     

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