40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

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"Mesela yörede 'pancar bıçağı' olarak geçen lahana bıçağı sebze doğramak için çok ideal, özelliği de ağzının boydan boya kesmesi. Keskinlik süresi uzundur, ustura gibi keser, ağzı da körelmez, sapı şimşirdir. 20-30 yıl dayanıyor hiç bozulmadan. Giresun bıçaklarının dayanıklılığı ve keskinliği en büyük özelliğidir. Normal bıçaklardan çok farklı keskinliği vardır"