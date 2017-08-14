Bursa'ya 15 milyon dolarlık eşarp fabrikası

1982 yılında faaliyete geçen firmanın kurucusu Tahsin Yazıcı, halen işin başında olsa da işin büyük bir kısmını çocuklarına devretti. Altın Eşarp markasından sonra iş hacmini arttırıp Silk Home markasını kuran Erkan Yazıcı konu ile ilgili şunları söyledi:



"Şu anda Türkiye’nin her noktasına ve dünyadaki bir çok ülkeye, özellikle Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde eşarp ihracatı yapıyoruz. İngiltere başta olmak üzere Fransa, Almanya, Hollanda, İran, Fas, İsrail, Endonezya, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine ağırlıklı ihracatımız mevcut. Senede 1 milyon parça üretimimiz var. Eşarp üretimi için bu ciddi bir rakam. Eşarp firmalarının bir çoğu yaz ve kış sezonu için eşarp tasarımları yapıyorlar biz ise her hafta yeni tasarımlar yaptığımız için alıcı kitlemiz daha büyük oluyor. Bu durum bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi."

Toptan ve perakendede 7 adet mağazaları olduğunu söyleyen Yazıcı, "Bunlardan 5 tanesi Eminönü’nde diğerleri Fatih ve Pendik’te. Ayrıca Ankara, Başakşehir ve Bingöl'de franchising mağazalarımız var. Çok yakında Hollanda’ya kendi markamız Silk Home ile mağaza açmaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütün Avrupa ülkelerinde markalaşıp dünyaca tanınan bir marka haline gelmek.

Eşarp aksesuar olarak kadınların vazgeçilmez parçalarından. Dünyada en büyük krizlerde bile kadınlar alışveriş yapmayı sadece azaltırlar ama asla bırakmazlar. Özellikle eşarplarda da her yıl değişen bir trend var. Tüm bu etkenler bizim satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor. İnanıyorum ki yakın zamanda biz de dünyaca ünlü markaların arasında yerimizi alacağız." diye konuştu.

Yazıcı, Bursa’da gerçekleştirdikleri fason üretim yerine yine Bursa’da bir fabrika kurmaya hazırlandıklarını belirterek, "Yeni fabrikamızla çok daha fazla mal üretme hedefindeyiz. Yaklaşık 15 milyon dolara mal olacak fabrikamız için fizibilite çalışmalarımız hızlı bir şekilde devem ediyor. Önümüzdeki yıl inşaatına başlayacağımız fabrikamızla beraber istihdam yaratma hedefimiz var. Bu sayede bir çok insanı iş sahibi yapabileceğiz" dedi.

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Bursa Silk Home Eşarp Fabrikası