bütçe açığı rakamları açıklandı

Maliye Bakanlığı, temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 52,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 21,5 yükselerek 51,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artışla 351,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 18,9 yükselişle 376 milyar lira oldu.

Böylece temmuzda 926 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi, ocak-temmuz dönemini 24,3 milyar lira açıkla kapattı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında bütçe 926 milyon lira fazla vererek geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon lira iyileşme sergilemiştir. Bu iyileşme 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini göstermiştir. Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle ocak-temmuz döneminde bütçe 24.3 milyar lira açık vermiştir" açıklamalarında bulundu.

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