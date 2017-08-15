Turkven Medical Park'tan ayrılıyor iddiası

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Turkven, hem blok hisse satışı ile çıkış hem de halka arz alternatiflerini değerlendiriyor.

Medical Park'ta yüzde 40 payı olan ABD'li Carlyle Group, payının tamamını 2013 sonunda Turkven'e satıp ortaklıktan çekilmişti. Hastanenin diğer ortaklarından Muharrem Usta ve Sancak Grubu da hisselerinin bir bölümünü Turkven'e devrederken, Turkven böylece Medical Park'ta çoğunluk hisselere sahip olmuştu.

İşlemin büyüklüğü ile ilgili ise bir açıklama yapılmamıştı.

Konuya yakın bir kaynak Turkven'in ortağı olduğu Mavi'den halka arz yoluyla çıkışının ardından Medical Park'ta da bir çıkışa hazırlandığını belirterek, "Bunun da büyük halka arzlardan biri olması bekleniyor" dedi.

Turkven yetkilileri Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna bir yanıt vermedi.

Turkven, 2008 yılında ortak olduğu Mavi Giyim'den son yılların en büyük halka arzını gerçekleştirerek Haziran ayında çıkış gerçekleştirmişti. Reuters tarafından yapılan hesaplamaya göre Mavi Giyim'in sermayesinin yüzde 55'inin halka arz edildiği ihracın büyüklüğü 1.17 milyar lira olmuştu.

Turkven'de IFC, EBRD, Avrupa Yatırım Bankası ve Hollandalı Kalkınma Bankası FMO hissedarlar arasında yer alıyor.

Şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonları genel olarak birkaç yıllık ortaklığın ardından şirketlerden çıkış stratejisi izliyor. Halka arz da çıkış yöntemlerinden birini oluşturuyor.

Konuya yakın bir diğer kaynak da Turkven'in Medical Park'da bir suredir hem blok hisse satışı ile çıkış hem de halka arz alternatiflerini eş zamanlı değerlendirdiğini belirterek, "Özellikle yakın zamanda gerçekleştirdikleri başarılı Mavi halka arz sürecinden sonra Medical Park'taki halka arz surecini de hızlandırmış olmaları normal" dedi.

Aynı kaynak Medical Park'ın genel hastanecilik alanında Türkiye'nin en büyük gruplarından birisi olması ve SGK anlaşmalı bir hastane grubu olmasının da etkisiyle halka arz surecinde ilgi çekeceğini belirterek, "Yerli yatırımcılara ek olarak, Ortadoğulu yatırımcıların da ilgisinin yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık alanında faaliyet gösteren MLP Care Grubu'nun amiral gemisi konumundaki Medical Park hastanelerinin Türkiye'de 15 ilde 21 hastane ve 14,000 çalışanı bulunuyor. Grup ilk hastanesini 1993 yılında açmıştı.

Turkven ise danışmanlığını yaptığı 2 milyar dolar sermaye ile Türkiye'de önde gelen girişim sermayesi şirketleri arasında yer alıyor. 2000 yılında Türkiye'deki ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi olara kurulan Turkven'in BC Partners ve DeA Capital konsorsiyumu ile, Migros'un yüzde 98'inin 3.2 milyar dolara satın alınması işlemi Türkiye'de gerçekleşen en büyük girişim sermayesi yatırımları arasında yer almıştı.

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