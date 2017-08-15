Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 10 gün mü? 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta olumlu sinyali vermiş ve "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum" demişti.

HANGİ TARİHLER TATİL OLACAK



Kurban Bayramı bu sene 1-4 Eylül tarihlerine denk geliyor. 31 Ağustos ise arife günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da resmi tatil olması sebebi ile Kurban Bayramı normalde 6 güne çıkıyordu.



Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Emekli maaşları bayram öncesinde ödenecek.

Kara Yolları ve Genel Müdürlüğü'nün denetimde olan oto yollar bayram tatili süresince ücretsiz olacak."

28 - 29 Ağustos'u da Kurban Bayramı tatiline dahil eden hükümet böylece 26-27 Ağustos hafta sonu da dahil olmak üzere toplam 10 günlük Kurban Bayramı tatiline izin vermiş oldu.





Kurban Bayramı tatili kaç gün

Bayram Tatili Kaç Gün?

Bayram tatili 10 gün mü?

Kurban Bayramı tatili 10 gün mü?

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