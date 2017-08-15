Fipronil
İŞ-YAŞAM

Büyük çiftliklerde yumurta üretimini yasakladılar

Güney Kore'de bir çiftlikte yumurtalara böcek ilacı Fipronil bulaştığı tespit edilmesi üzerine ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimi yasaklandı.

15 Ağustos 2017 Salı, 14:46:01 Güncelleme: 14:49:51

Kıta Avrupa'sını aşarak Hong Kong'a kadar ulaşan böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına göre, başkent Seul'ün doğusunda 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalara bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan madde olan Fipronil bulaştığı tespit edildi.

Bu gelişme üzerine bakanlık, ülke genelinde 3 binden fazla tavuğun bulunduğu tüm çiftliklerde yumurta üretimini yasakladı.

Fipronil tespit edilen çiftliğin günde 25 bin adet yumurta üretimi yaptığı belirtiliyor.

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