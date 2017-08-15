Alman havayolu şirketi Air Berlin iflas başvurusunda bulundu

Esas Holding, Air Berlin'de yüzde 12 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad havayolunun ardından en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

Air Berlin şirketin bazı faaliyetlerinin Lufthansa tarafından satın alınması yolunda görüşmelerin sürdüğünü, bu konuda başka taraflarla da temasların bulunduğunu bildirdi.

Air Berlin, uçuşlarının devam ettiğini ve Alman hükümetinin bir köprü kredisiyle şirkete destek sağladığını belirtti.

Air Berlin'in en büyük hissedarı olan Etihad Airways'in bundan böyle Air Berlin grubuna mali destek sağlamayacağını

bildirdiği açıklandı.

"En iyi sonuca ulaşmak için bıkmadan çalışıyoruz"

Air Berlin Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Winkelmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Durum göz önüne alındığında, şirket, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için bıkmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2008 yılından bu yana düzenli olarak zarar eden şirket, yalnızca 2012 yılında kar açıklamıştı. Şirket geçen yıl ise 780 milyon eurodan fazla zarar bildirdi.

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