Pronet'e Stevie Awards 2017'de ödül geldi

Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip ödülle ilgili, “Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir elektronik güvenlik sistemleri alanında lider konumdayız. Bunu müşteri deneyimini her an ilk sırada tutarak başarıyoruz. Formülümüz ise inovasyon ve insana yatırım. Super Agent projesiyle de Pronet’e müşteri memnuniyetini yükselten son derece üstün bir sistem kazandırmış olduk” dedi.

Ödüle giden projeye başlarken tanımladıkları sorunu Habip şu sözlerle ifade etti: “Çağrı merkezlerinde telefonun ucundaki çalışanlarla idari ofistekiler arasında eğitim ve beceriler açısından farklar vardır. Bu nedenle müşteriler sorunları çözülene kadar pek çok farklı departmana yönlendirilir. Bu sebeple müşteriler her defasında konuyu en baştan tekrar anlatmak durumunda kalırlar. Sonucunda, müşterilerin şikayetleri artar. Öte yandan çalışanların vaktini verimsiz kullanması, çalışan memnuniyetinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlar doğar.”

Habip, proje kapsamındaki çalışmalara çalışanların motivasyonunda ve dolayısıyla performansında ciddi artışlar yaşandığını ve çalışan verimliliğinin yüzde 100’den fazla yükseldiğini dile getirdi.