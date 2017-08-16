İstihdam 18 milyon arttı

İşsizlik oranı nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde arındırılmamış olarak geçen yıl aynı döneme göre 0.8 puan artışla yüzde 10.2 olurken, mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 13 ile yedi yılın zirvesini gören arındırılmamış işsizlik, nisan ayında yüzde 10.5, geçen yılın mayıs ayında ise yüzde 9.4 seviyesindeydi. İşsizlikteki bu gerileme ocak ayından bu yana işsiz sayısının 3 milyon 985 bin kişiden 760 bin azalma ile 3 milyon 225 bine indiğini gösterse de geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında bu azalmanın yarısının mevsimsellikten kaynaklandığı ortaya çıkıyor.



Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, geçen yıl ocakta 3 milyon 290 bin olan işsiz sayısı tarım ve inşaattaki mevsimsel işgücü artışı ile 2 milyon 895 bine inmişti. Böylece bu yıl istihdam seferberliği ile net 365 bin kişinin ek olarak işe alınmış olduğu ortaya çıktı.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyordu.

Ocaktan hazirana kadar istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 816 bin artarak 26.6 milyondan 28.5 milyona çıkarken geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 592 bin ek istihdam sağlandığı göz önüne alındığında seferberliğin katkısı 225 olarak sınırlı kalıyor.





1.8 MİLYON İSTİHDAMIN 1.1'İ TARIM VE İNŞAATTA



İstihdam artışının işsizliği yeterince aşağı çekmemesi işgücüne katılımın 1 milyon artış ile 30.6 milyondan 31.6 milyona çıkması nedeniyle gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 621 bin kişi artmış oldu ve istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 47.7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 0.9 puanlık artış bir önceki döneme göre 0.2 puanlık düşüş ile yüzde 12.2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2.4 puanlık artış ile yüzde 19.8 oldu. Yılın ilk 6 ayında 1.8 milyon kişilik ek istihdamın 1.1 milyonu tarım ve inşaatta iş buldu. Tarımda çalışan sayısı 684 bin, inşaatta çalışan sayısı ise 415 bin arttı. buna karşın sanayide çalışan sayısı ancak 48 bin artabildi, bilişim çalışanı sayısı ise 20 bin düştü.

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