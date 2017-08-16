George Soros Snapchat yatırımını sürdürüyor

Sosyal medya platformu Snapchat'in çatı şirketi Snap'ten, halka arz edildikten sonra hisse satın alan yatırımcılar aradan sadece bir çeyrek geçmesine rağmen tek tek satış pozisyonu almaya başladı.

Facebook ile rekabette zor günler geçiren ve borsaya açıldıktan sonraki hisse fiyatlarında yarı yarıya değer kaybeden Snapchat'e yatırım yapanlar geri adım atıyor.

Bir dönem 36 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Snap, şu anda 16 milyar dolarında bir değere sahip ve hisse fiyatları baş aşağı gitmeye devam ediyor.

BÜYÜK FONLAR KAÇIYOR

ABD Sermaye Piyasası Kurumu kayıtlarına göre David Tepper'in sahibi olduğu Appaloosa 100 bin Snap hissesini sattı. Aynı şekilde Moore Capital ve Jana Partners gibi büyük sermaye kuruluşlarının da dosyalar incelendiğinde Snap hisselerini elden çıkardığı görülüyor.

Snapchat için en kötü haberlerden biri de Dan Loeb'in 2.25 milyon şirket hissesi için satış pozisyonu alması oldu fakat bir isim hâlen Snapchat yatırımlarını elinde tutuyor.

SOROS YATIRIMDA ISRARCI

Ünlü fon milyarderi, sahibi olduğu 27.5 milyon dolar değerindeki 1.55 milyon Snap hissesini elden çıkarmamakta ısrarlı. Halka arz olduğunda borsadaki hisse değeri 27 dolara dek çıkan Snapchat hisseleri şu an 13 dolardan işlem görüyor.

ABD'li teknoloji şirketi geçen hafta 181 milyon dolar dönem geliri açıklayarak yatırımcısında hayalkırıklığı yaşatmıştı. Geçen çeyrekte günlük 8 milyon yeni kullanıcı gelirken, bu sayı 2. çeyrekte 1 milyon azalarak 7 milyona düşmüştü. Raporlar dolayısıyla Snap hisseleri de bir günde yüzde 15'e yakın değer kaybederek 12 dolar seviyesinin dahi altına inmişti.

Ünlü yatırımcı Soros ise diğer fonların aksine, bütün bu gelişmelere rağmen Snap hisselerini elinde tutmaya devam ediyor. Macar asıllı Amerikalı George Soros'un serveti 25 milyar dolar civarında.

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