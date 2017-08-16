Türkiye ASEAN+8 yönetimine girdi

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Mücevher sektörünü ve ihracatını geliştirmek amacıyla sürekli yeni adımlar attıklarını ve istikrarlı çalışmalarının neticesinde Türkiye’nin dünya mücevher pazarındaki payının ve ağırlığının geliştiğini söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, bu sene Myanmar’ın başkenti Nay Pyi Taw’da, Myanmar Gems & Jewelry Entrepreneurs Association ev sahipliğinde gerçekleştirilen ASEAN+8 zirvesine MİB’i temsilen katılan heyetin başarılı çalışmalar yaptığını ve Mücevher İhracatçıları Birliği danışmanı Oğuz Özdemir’in ASEAN+8 İcra Kuruluna seçilerek Birliği temsil edecek olmasının da bu başarılı çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

ASEAN +8 Kuyumcu Birlikleri Zirvesi’nin önemine dikkat çeken Güner, birlik üyeleri arasında bulunan Malezya, Hindistan, Hong Kong, Filipinler gibi ülkelerin hem ekonomik büyüklük hem de mücevher ticaretindeki paylarına dikkat çekti. Sadece Tayland’ın 2016 yılında 14.2 milyar dolar değerli taş ve mücevher ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Güner, Hindistan’ın da hem üretim hem de ihracattaki payına dikkat çekti. Hindistan 2016 yılında 43 milyar dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdi. Bu kadar büyük bir pazarın Türkiye için önemli olduğunu ve son yıllarda ASEAN+8 Kuyumcu Birlikleri Zirve toplantıların katılarak ilişkileri geliştirdiklerini belirten Güner; bu çalışmaların neticesinde MİB’i temsilen Oğuz Özdemir’in birlik yönetimine seçilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

ASEAN+8 Kuyumcu Birlikleri İcra Kurulu üyeliği görevine seçilen Oğuz Özdemir ASEAN+8 bölgesinin hem coğrafi hem de ekonomik olarak çok büyük ve gelecek vaad eden bir bölge olduğunu anlattı. ASEAN üyesi ülkelerin sadece mücevher sektörü değil tüm alanlarda iddialı olduklarına dikkat çeken Özdemir bu nedenle ülkelerin vergi ve ticaret uygulamalarının geliştirilmesinin bölge ile ticaretini arttırmak isteyen Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

ASEAN+8 ülkelerinin kuyumcu birliklerini temsilen zirveye katılan temsilcilerin Türkiye’nin sunumunu ilgiyle izlediklerini ve sunum sonrasında Türkiye ile iş birliği koşullarını sorduklarını anlatan Özdemir; Türkiye’nin ASEAN+8 ülkeleri için; ASEAN+8 ülkelerinin de Türkiye için değerli katkılar yapabileceğini belirtti. Özellikle son dönemde İstanbul Elmas Borsası’nda işlem yapılabilmesinin kolaylaşmasının başta elmas olmak üzere değerli taş ticaretini daha güvenli hale getirdiğini söyleyen Özdemir; Türk mücevher endüstrisinin genellikle değerli taş ihracatı yapan ülkeler açısından çekici olduğunu söyledi. Türk mücevher sektörünün Hindistan, Hong Kong gibi ülkelerle rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Özdemir, bu ülkelerle iş birliğinin geliştirmesinin mücevher ihracatını da olumlu etkileyeceğini belirtti.

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Ayhan Güner