Danone Akademi Türkiye, 14. Stevie 2017 Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’ne damga vurdu

“One Danone Stratejisiyle Danone Akademi Türkiye’nin Kuruluşu ve Yapılandırılması” çalışması ile “Yılın İnsan Kaynakları Ekibi” kategorisinde, 14. Stevie 2017 Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’nde Bronz Ödüle hak kazanan Danone Akademi Türkiye, ödülünü 21 Ekim’de Barselona’da düzenlenecek törenle alacak.



Ödül getiren çalışmalar arasında tüm Danonelilerin birer lider olduğu inancına dayanan CODES Liderlik Modeli’nin Danone Türkiye organizasyonundaki yayılımı; “Her Güne Bir Öğrenme” stratejisi ışığında Danonelilerin gelişim yolculuklarına yön veren “Yetenek Gelişim Planı” kapsamında çalışanların birey bazlı öğrenme yolculuklarının tasarım ve takibi yer alıyor. Ayrıca Danone ailesinin yeni üyelerine Danone şirketleri ve değerleri hakkında detaylı bilgi sağlayan ve ‘networking’ ortamı yaratan “Dan’Keşif: Danone Grup Oryantasyon Programı”, Danone şirketlerinden mentor ve menteeleri bir araya getirerek One Danone ruhunu pekiştiren ve Danone Türkiye şirketleri arasındaki etkileşimi artıran “Dan’Visor Mentorluk Yolculuğu” ve Danone Türkiye çatısı altındaki dört şirkete One Danone ruhuyla hizmet veren ilk iç eğitmenleri yetiştiren “Fark Yaratanlar İç Eğitmenlik Programı” konularında çalışmalar sürdürülüyor.

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