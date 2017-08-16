Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklimizin 3.94 milyar TL tutarındaki gelir ve aylıkları Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacaktır" denildi.
Maaş ödemeleri 28 ve 29 Ağustos'ta yapılacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, 30 Ağustos ve kurban bayramları
tatillerinin birleştirilerek, bayram tatilinin 10 güne çıkarılması kararı alınmıştı.
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YORUMLAR 0
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Misafir 59 saniye önceZATEN MAAŞLARIN GÜNÜ O GÜN BİZ İSTERİZKİ BİR KAÇ GÜN ÖNCEÖDEME YAPILMASI00
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Misafir 3 dakika öncezaten öyle yatıyor00