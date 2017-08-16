emekli maaşları
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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları 28 ve 29 Ağustos'ta yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının ödeme döneminin Kurban Bayramı resmi tatil dönemine gelmesi nedeniyle ödemelerin erken yapılacağını açıkladı. Buna göre maaşlar 28 ve 29 Ağustos'ta yapılacak

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:45:17 Güncelleme: 15:48:07 Reuters

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklimizin 3.94 milyar TL tutarındaki gelir ve aylıkları Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacaktır" denildi.

Maaş ödemeleri 28 ve 29 Ağustos'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, 30 Ağustos ve kurban bayramları
tatillerinin birleştirilerek, bayram tatilinin 10 güne çıkarılması kararı alınmıştı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 59 saniye önce
    ZATEN MAAŞLARIN GÜNÜ O GÜN BİZ İSTERİZKİ BİR KAÇ GÜN ÖNCEÖDEME YAPILMASI
  • Misafir 3 dakika önce
    zaten öyle yatıyor
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