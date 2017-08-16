kredi kartı
İŞ-YAŞAM

Kredi kartına onay süresi uzatıldı

Kredi kartında onay süresi uzatıldı

Kredi kartlarının internetten kullanımına devam edilebilmesi verilmesi gereken onayın süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Normalde kredi kartı kullanıcıların yarına kadar bankalarına onay vermesi gerekiyordu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:05:24 Güncelleme: 16:13:48 AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 15
  • gokhanatila@gmail.com 2 dakika önce
    kimin cebine ne girdi de uzatıldı acaba
  • Misafir 3 dakika önce
    yok ki zaten
  • Misafir 5 dakika önce
    Dalga mı geciyonuz.
Tüm yorumları göster(15)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme