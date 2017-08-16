Otaş, Saudi Telecom
İŞ-YAŞAM

Otaş'ın borcu için Saudi Telecom devrede

Saudi Telecom (STC) Türk Telekom’un büyük ortağı Otaş’a ait 4.75 milyar dolarlık kredi sorununun çözülmesi için şirkete 750 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonu ve kalan tutarın 2 dilimde yapılandırılmasını bankalara teklif etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:46:00 Güncelleme: 16:53:14

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Temmuz sonunda yapılan yeni teklif, Otaş’a sermaye enjeksiyonu sonrası kalacak 4 milyar dolarlık kalan kredinin 10 yıla ulaşan vadelerle yapılandırılmasını öneriyor.

Otaş, Türk Telekom’un yüzde 55 ortağı durumunda. Saudi Telecom ise Otaş’ın tamamına sahip olan Oger Telecom’un yüzde 35 hissedarı. Oger Telecom’un geri kalan hisseleri Lübnanlı Hariri ailesinin Saudi Oger Grubu’na ait. Hazine, Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 paya sahip.

Hazine, Ağustos’un ilk haftasında Otaş’a gönderdiği mektupla kredi sorununun çözümü için 60 gün süre tanımıştı.

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