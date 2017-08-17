İnşaatta demir isyanı geri döndü

Gazete Habertürk'ten Deniz çiçek'in haberine göre bir süre durulan ve yeniden tırmanan demir fiyatları, inşaat sektöründe “paydos” çağrılarının bir kez daha yükselmesine yol açtı. İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, demirin tonunun 2 bin 500 TL’yi aştığını belirterek, “Hükümet müdahale etsin. Çözüm bulunamazsa, ‘iş bırakma ‘çağrısına kulak verilecek ve son çare olarak bu çağrı yapılacak” dedi.

İMKON Başkanı Tellioğlu, yaz başında fırlayan demir fiyatları üzerine “paydos” resti çekmiş, hükümetle yapılan görüşmeler sonrasında bu düşünce rafa kaldırılmıştı. Ancak Tellioğlu, 2 bin 200 TL’ye çıkan ve bir miktar gerileyen demirin ton fiyatının şimdi 2 bin 500 TL’ye kadar tırmandığını söyledi. Tellioğlu, hemen talep edilen demirin 2 bin 450 TL, 45 gün sonra teslimde ise 2 bin 200 TL’den satın alındığını kaydetti. Bu artışın nedenini açıklayan Tellioğlu, “Türkiye’deki üreticiler, demir fiyatlarındaki artışı fırsat bildi. Demir-çelik sektörü, ürettikleri hatta daha üretmedikleri demiri bile taahhüt karşılığı yurtdışına satmış.İç piyasadaki bir kısım karaborsacılar tarafından kıtlık ve fahiş fiyatlarla sektör zor durumda bırakıldı” dedi. Darboğaza girdiklerini kaydeden Tellioğlu, “Sektör krize sürükleniyor. Demir tedarikinin karşılanmasında da zorluk yaşanıyor. Adeta sektöre ‘dur’ deniyor” ifadesini kullandı.

‘KDV’DE GEÇİCİ İNDİRİM YAPILSIN İHRACAT ÖNLENSİN’

Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 40 olan demirin ithalat vergisini yüzde 10’a düşürmesinin de yetersiz kaldığını belirten Tellioğlu, taleplerini şöyle sıraladı: “İthalat vergisi sıfırlansın ve ihracata yüzde 10 vergi konulsun. Demirdeki yüzde 18’lik KDV geçici olarak da olsa sıfırlansın veya yüzde 9’a indirilsin. Demirin, hurda yerine demir cevherinden üretilmesi teşvik kapsamına alınsın. Kamu müteahhitlerinin demirdeki aşırı fiyat artışından dolayı oluşan zararları fiyat farkı ödenerek giderilsin.” Anadolu’da kendilerine bağlı 5 federasyon ve 120 bin üyenin önemli bir kısmının “iş durdurma ve paydos çağrısı” için izin istediğini de kaydeden Tellioğlu, “İş durdurma çağrısına şimdilik izin vermedik” dedi.