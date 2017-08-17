Heider, Pro5, BTK
İŞ-YAŞAM

BTK'dan telsiz cihazı için toplatma kararı

Kurumca güvensiz olduğu tespit edilen Heider marka Pro5 model alçak güçlü telsiz cihazının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:58:47 Güncelleme: 10:02:34 AA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) güvensiz olduğu tespit edilen Heider marka Pro5 model alçak güçlü telsiz (PMR 446) cihazının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

BTK'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, Kurum tarafından yapılan denetimlerde, Heider marka Pro5 model alçak güçlü telsiz (PMR 446) cihazının "4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu" ile "Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" kapsamında güvensiz olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve piyasada bulunanların da toplatılmasına karar verildiği bildirilen ilanda, söz konusu telsizi satın almış tüketicilerin bu ürünün kullanımına son vermesi, cihazın ithalatçısı olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren Metem Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. ile irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmeleri gerektiği kaydedildi.

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