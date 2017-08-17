Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi! Dönüş yolunda da büyük yoğunluk bekleniyor

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti.

10 günlük sürenin, yaz tatiline çıkılabilecek güzel bir döneme de denk geldiğini dile getiren Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

Uçak biletlerinin yaz ve bayram dönemlerinde pahalı olduğunu, bu nedenle vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini belirten Özcan, bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Hem tatil hem de bayramın bir arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok bereketli geçeceğini ifade eden Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.

"BU BAYRAM ÇOK BEREKETLİ GEÇECEK"

Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen 22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden biletlerini satıyoruz." dedi.

Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27 Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.

"DÖNÜŞLER DE DOLU OLACAK"

TOFED Genel Başkanı Özcan, normalde, yaz mevsiminin ilk dönemine denk gelen bayramlarda dönüşte istenilen doluluğun yaşanmadığını ancak bu bayram sonunun okulların açılacağı zamana denk gelmesi nedeniyle dönüşlerin de dolu olacağını söyledi.

Özcan, "Bu dönemin, mahsullerin ülkenin hemen her yerinde çıktığı zamana denk gelmesi de otobüs tercihini artırıyor. Özellikle İstanbul ve büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tatil için gittikleri memleketlerinden gıda, bakliyat ve yiyecek getiriyor. Uçaklarda yük sınırı var. Otobüslere istediği kadar yükü atıyor ve evine götürüyor." diye konuştu.

Aynı yere gideceklerin veya akrabaların, memleketlerine bilet kalmadığı için veya ucuz olduğunu düşünerek ortak otobüs tuttuğunu belirten Özcan, bu konuda vatandaşları, yetkili belge sahibi şirketlerle irtibata geçmeleri yönünde uyardı.

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