Fındık fiyatları 2017 - Fındık alım fiyatları belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba,"2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına TMO önümüzdeki pazartesinden itibaren başlayacak." dedi.

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fındık alım fiyatları 2017

fındık alım fiyatlarında son durum