Fındık fiyatları 2017 - Fındık alım fiyatları belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba,"2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına TMO önümüzdeki pazartesinden itibaren başlayacak." dedi.
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YORUMLAR 22
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Misafir 14 saniye önceÜRETİCİ BU FİYATLARA NE KADAR DAYANIR BİLEMEM AMA KARADENİZ İNSANI FINDIK YERİNE ALTERNATİFLER BULMALI ÇOK DÜŞÜK TABAN FİYATI..00
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Misafir 2 dakika önceKAVRULMUŞ FINDIK 100 GR 12 TL KİLO FİYATI 120 TL ONDAN SONRA KÖYDEN ŞEHRE GÖÇ OLUYOR OLUR TABİ00
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Misafir 12 dakika önceGiresun Kavrulmuş iç fındık 60 TL den aşağıya hiç düşmedi nasıl olurda TMO 10.5 Tlden alıma başlar öyleyse iç piyasa denetlensin Soyguna dur densin veya büyük vurgun aracılar varsa gerekli cezalar verilsin.Üretici hak ettiği değerden muamele görsün.Kabulu fındık 10.5 TL olursa kavrulmuş iç fındık 23 TL yi geçmemeli.00