Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan piyasasında büyük hareketliliğin yaşandığı Ağrı'dan 165 bin kurbanlık satışa sunulmak üzere büyükşehirlere gönderildi.

Ağrılı besiciler, her yıl olduğu gibi bu sene de özellikle yaylalarda yetiştirdikleri kurbanlıklarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kamyon ve tırlarla Türkiye'nin batısındaki büyükşehirlere sevk etti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Şu sıralar Ağrı'da Kurban Bayramı hareketliliği olduğunu belirten Engin, "Kent nüfusunun yüzde 84'ü hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Ağustos ayı itibarıyla kurbanlık olarak 35 bin büyükbaş ve 130 bin küçükbaş hayvan olmak üzere 165 bin hayvan sevkiyatımız oldu. Bunun kente girdisinin toplam 384 milyon lira olmasını bekliyoruz." dedi.

Kurbanlık hayvanların aşı ve küpelerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Yetiştiricide, hayvanların tanımlanması ve takibi için Veteriner Sağlık Raporu ve Hayvan Pasaportu belgeleri bulunmalıdır. Özür sahibi hayvanlar kurbanlık olarak satılamaz. Kurbanlık bir veya iki gözü kör, kulakları kopuk, bir veya iki boynuzu kökünden kırık, kuyruğunun yarısı kopmuş veya doğuştan kuyruksuz, dişlerin çoğu dökük, meme başları kopuk, kesileceği yere götürülemeyecek kadar topal, belirgin halde hasta, kemiğinde iliği kalmamış derecede zayıf ya da gebe olmamalıdır. Gözleri canlı, derisi ve kılları parlak olmalıdır. "

"KURBAN FİYATLARI GAYET İDEAL"

Besicilerden Ramazan Deniz ise küçüklüğünden itibaren hayvancılıkla geçimini sağladığını anlattı.

Hayvan pazarlarının şu anda yeterince hareketlenmediğini ifade eden Deniz, "Şu anda pazarda durgunluk var ama Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışlar artacaktır. Çünkü bu sene kurban fiyatları gayet ideal. Birçok besici de Ağrı'dan batıya hayvanlarını götürdü. İnşallah satışlar çok iyi olur da besiciler çoluk çocuklarına rahat bakabilir." diye konuştu.

Besicilerden Sebahattin Yıldız, baba mesleği olan hayvancılıkla 40 yıldır uğraştığını söyledi.

Büyükbaş hayvanlarını satışa sunmak için batıdaki illere gönderdiğini belirten Yıldız, "Kurbanlıkları genellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere götürüyoruz. Bu yıl da 2 tır hayvan gönderdik. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, memurlar ve işçilere bir kurban parası için ikramiye veriyordu. Şimdi yine kurban için bayram ikramiyesi verilsin ki bu para vatandaşa fakir fukaraya yansısın." dedi.

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