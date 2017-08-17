Doğum yardımı ödemeleri
İŞ-YAŞAM

Doğum yardımı ödemeleri PTT yerine merkezden yapılacak

Doğum yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre merkezden yapılacak. Uygulama gelecek ay yürürlüğe girecek

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:45:55 Güncelleme: 14:49:48 AA

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelecek ay başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Mayıs 2015'ten itibaren yapılan doğum yardımı ödemelerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

Bu nedenle doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluşlara gönderilen tutarların, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılması gerekiyor.

İadeye ilişkin başvurusu Doğum Yardımı Sistemine girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemlerin de bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılması öngörülüyor.

Yönetmelik değişikliğiyle, tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemleri de kaldırılmış olacak. Böylece transfer işlemleri sırasında geçen yaklaşık 10 günlük iş kaybı önlenecek ve hak sahiplerinin daha kısa sürede yardımları almaları sağlanacak.

  • doğum yardımı ödemeleri ne zaman
  • doğum yardımı ödemeleri başladımı
  • doğum parası ödemeleri
  • doğum yardımı ne zaman ödeni
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme