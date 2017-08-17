Air Berlin eylül sonuna kadar satılacak

Borçlarını ödeyemediği için hafta başında iflas koruma başvurusunda bulunan Alman havayolu şirketi Air Berlin'in CEO'su Thomas Winkelmann, şirketin faaliyetlerini parçalar halinde iki veya daha fazla alıcıya eylül ayına kadar satmak istediğini söyledi.

Aralarında Lufthansa'nın da bulunduğu üç havayolu şirketiyle görüştüklerini söyleyen ancak olası alıcıların hepsinin ismini vermeyen Winkelmann, alıcıları "mali açıdan saygın, Air Berlin için güvenilir bir gelecek sunacak derecede büyük ve şirketin faaliyetlerinin merkezini Almanya'da tutmak ile ilgili" şeklinde niteledi.

Yıllardır zarar eden Air Berlin, şirketin en büyük hissedarı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Etihad havayollarının daha fazla sermaye desteği vermemesi nedeniyle salı günü iflas koruma başvurusunda bulunmuş, Alman hükümeti, satış müzakereleri sürerken şirketin uçuşlarına devam edebilmesi ve 7 bin 200 çalışanına maaşları ödeyebilmesi için üç ay süreli 150 milyon euro kredi vermişti.

Air Berlin'in iflası şirketin havalimanlarında sahip olduğu değerli uçak iniş-kalkış yerlerinin başka şirketlerin eline geçebileceğini gösteriyor.

Bu arada Etihad'ın ardından Air Berlin'in ikinci büyük hissedarı yüzde 12 pay ile Esas Holding.

Air Berlin satış