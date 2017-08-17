ABD'de eğitim almak isteyenler ne yapmalı?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerinin yüksek öğrenime ilişkin planları da netleşmeye başladı. Merkezi Washington DC’de bulunan ve ülkede yaşayan Türkler tarafından kâr amacı gütmeyen bir STK olarak kurulan düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization’ın (THO) başkanı Ali Çınar, ABD’de eğitim almak isteyenleri önemli fırsatlar beklediğine dikkat çekti.

TÜRKİYE İLK 10'DA

Türkiye’nin ABD’ye en çok öğrenci gönderen 10 ülkeden biri olduğunu söyleyen Ali Çınar, “Ülkedeki Türk öğrenci sayısı halen 10 bin civarında. Bu öğrencilerin oluşturduğu ekonomik büyüklük de yıllık bazda 400 milyon doları buluyor. ABD’deki eğitim, pratik alanda öğrencilerin önünü açmak açısından Avrupa’daki eğitime göre çok daha ileride.

Gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz, son dönemde özellikle teknoloji, enerji, sağlık ve siber güvenlik konularının gözde alanlar olduğunu gösteriyor. Bu alanlarda eğitim görenler için önemli iş fırsatları var. Elbette ülkemizin beyin göçünü de engellemesi gerekiyor. ABD’de eğitim görenleri Türkiye’ye getirmek için çaba göstermeliyiz. TÜBİTAK’ın önerilerini, cazip tekliflerini anlatmalıyız” dedi.

Çınar, eğitim için ABD’ye gitmeyi planlayanlara şu önerilerde bulundu:

Eğitim ve kariyer planlarınızı mezun olmaya yakın dönemlere bırakmayın. Amacınız dil öğrenmek, üniversite eğitimi almak ya da yüksek lisans yapmak da olsa, planlamaya mutlaka bir önceki eğitiminizin erken sınıflarında başlayın.

Aracı kurumla çalışacaksanız, konu hakkında deneyim ve bilgi sahibi, referansları güçlü olanları tercih edin. Alternatif olarak, eğitim kurumları ile direkt kendiniz de iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’den yurtdışına giden Türklerin yaşadıklarını, hikayelerini okuyun.

ABD geniş burs olanakları ile tanınan bir ülke. Mutlaka üniversitelerin, eğitim vakıflarının ve büyük şirketlerin verdikleri bursları inceleyin, uygun bulduklarınıza başvuru yapın.

ABD’de şu anda gözde ve iş bulmanın nispeten daha kolay olduğu sektörlerden birkaçı: Danışmanlık, finans, teknoloji, enerji. Alanının saygın yayınlarından Business Insider’a göre, ülkede en çok kazandıran meslekler ise şöyle sıralanıyor: Eczacı, iş-operasyon yöneticisi, satış yöneticisi, finans yöneticisi, podiatrist, avukat, pazarlama yöneticisi, BT yöneticisi, petrol mühendisi, anestezi hemşiresi, prostodontist, diş hekimi, pediatrist, psikiyatrist, pratisyen hekim, ortodontist, jinekolog, cerrah, anestezi uzmanı.

Genel olarak fiyatlar şu seviyede: 2 yıllık okullar 3.500, 4 yıllık devlet okulları 9.600, 4 yıllık vakıf okulları 25 bin, 4 yıllık özel-kâr amacı gütmeyen okullar 33 bin dolar. ABD’nin üst seviye üniversiteleri ise yıllık 50 bin dolar civarında.



Eğitim ve yaşam masrafları eyaletlere göre değişiklik gösterir. Eğer küçük bir eyalete giderseniz, masraflarınız düşük seviyede kalacaktır. Üniversitenin ismi çok bilinmese bile, küçük bir okulda eğitim alıp hem burs hem de fırsat elde etme anlamında büyük başarılara imza atanlar olduğunu unutmayın. Bu nedenle, sadece üst seviye bir okulda eğitim almak için koşullarınızı zorlamayın.

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