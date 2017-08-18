Trump'ın Amazon iddiası ne kadar doğru?

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan attığı bir mesajla internetin en büyük perakendecisi Amazon.com''u hedef almıştı. Dev şirketin iş kaybına yol açtığını ve vergi mükellefi işletmelere büyük zarar verdiğini iddia etmişti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Amazon hisseleri tweet nedeniyle ciddi düşüş yaşayarak şirketin 6 milyar dolar değer kaybetmesine neden olmuştu. Peki Donald Trump'ın iddiası doğru mu ?

HER ŞEY O KARARLA BAŞLADI

Tartışma biraz eskilere dayanıyor. 1992 yılında Yüksek Mahkeme'nin kararına göre ABD'de eyaletlerin perakendecilerden vergi talebinde bulunabilmesi için firmaların fiziki mağaza, depo ve dağıtım şebekesi olması gerekiyor. Aksi takdirde yükümlülük oluşmuyor.

Amazon, bu durumdan faydalanmak ve vergi ödememek için uzun süre birçok büyük eyaletle fiziki iş ilişkisini kesmiş ve operasyonlarını taşımıştı. Eyalet yöneticileri de elektronik ticaretin doğasından kaynaklanan bu durum nedeniyle Amazon kanunları olarak bilinen bir çalışmaya yönelmişti.

AMAZON NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

Trump'ın yaptığı eleştiriyi o dönem onlarca düşünce kuruluşu da dile getirmişti fakat firma son yıllarda aralarında California, Teksas, Pensilvanya gibi büyük eyaletlerin de olduğu 29 eyalete yayıldı.

ABD Sermaye Piyasası Kurumu kayıtlarına göre Amazon son 3 yılda 872 milyon dolar gelir vergisi ödemiş görünüyor. 2014 yılında 177 milyon dolar olarak gerçekleşen vergi ödemesi geçen yıl 412 milyon dolara dek çıktı. 2017'de daha da ciddi artış bekleniyor.

Öte yandan S&P araştırmasına göre Amazon'un ödediği ortalama vergi oranı yüzde 13. ABD Borsası'nda işlem gören 500 şirketin oranı ise yüzde 26.9, federal kurumlar vergisi ise yüzde 35. Yani Amazon ortalamadan az vergi ödüyor fakat Trump'un teklifyeni vergi sisteminde teklif ettiği yüzde 15 dilimiyle neredeyse denk.

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