çiftçiye destek, Çiftçi Kayıt Sistemi
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki çiftçilere hangi destekler verilecek? 2017 Çiftçi Destekleri

Çiftçilere verilecek tarımsal destekler belli oldu

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:43:53 Güncelleme: 10:08:52 AA

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 17 lira; çeltik, pamuk için dekar başına 40 lira; yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 21 lira; aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 15 lira; fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 13 lira; nadas için de 5 lira mazot desteği verilecek. 

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  • çiftçiye destek 2017
  • Çiftçi Kayıt Sistemi 2017
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YORUMLAR 7
  • Misafir 34 dakika önce
    Herşeyin ital gelmeye başladığı bir ülke için çok yetersiz sadece göstermelik
  • Misafir 34 dakika önce
    aman artık çiftçiyi düşünmezsekte olur sebzeyide dışardan alalım yiyelim nasıl olsa aynı paraya gelcek çifçilerde inşatt sektörüne geçip para kazansınlar :)
  • Misafir 44 dakika önce
    Esnaf a da destek lazim
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