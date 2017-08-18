İŞ-YAŞAM

Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:49:29 DHA

Muğla'da eşek sütünden sabun yaparak işletmelere satan 65 yaşındaki Musa Karaçam, 20 eşekle başladığı işine 42 eşekle devam ediyor. Kilosunu 150 TL'ye satan Karaçam, çay bardağında ise 20 TL'ye satıyor

  • 1 Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
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    Muğla'da eşek çiftliği kuran 65 yaşındaki Musa Karaçam, astımdan kansere kadar birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen eşek sütünden elde ettiği sabunları, turistik işletmelere satıyor. 

     

  • 2 Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
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    Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını arttırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. 

  • 3 Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
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    2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, eşek sayısını 42'ye çıkardığını ve günde 5 litre süt elde ettiğini anlattı. 

     

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  • 4 Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
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    Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanseri ile astım, siroz, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini öğrenen Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere eşek sütünün litresini 150 liradan, çay bardağıyla ise 20 liradan satıyor. 

  • 5 Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
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    "EŞEK SÜTÜ SABUNU KIRIŞIKLARI ÖNLÜYOR"

    Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini ifade eden Karaçam, şu açıklamalarda bulundu:

     

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