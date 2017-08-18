İŞ-YAŞAM
Eşek sütünden sabun da yapıyor, sütü bardağında 20 TL'ye de satıyor
18 Ağustos 2017 Cuma, 09:49:29 | Güncelleme: 10:08:20
DHA
Muğla'da eşek sütünden sabun yaparak işletmelere satan 65 yaşındaki Musa Karaçam, 20 eşekle başladığı işine 42 eşekle devam ediyor. Kilosunu 150 TL'ye satan Karaçam, çay bardağında ise 20 TL'ye satıyor
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Muğla'da eşek çiftliği kuran 65 yaşındaki Musa Karaçam, astımdan kansere kadar birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen eşek sütünden elde ettiği sabunları, turistik işletmelere satıyor.
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Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını arttırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı.
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2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, eşek sayısını 42'ye çıkardığını ve günde 5 litre süt elde ettiğini anlattı.
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Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanseri ile astım, siroz, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini öğrenen Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere eşek sütünün litresini 150 liradan, çay bardağıyla ise 20 liradan satıyor.
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"EŞEK SÜTÜ SABUNU KIRIŞIKLARI ÖNLÜYOR"
Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini ifade eden Karaçam, şu açıklamalarda bulundu:
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Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık.
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İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor.
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Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi. Adedini 10 liradan satıyoruz.
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ASTIM VE BRONŞİTİ OLANLAR TERCİH EDİYOR
Karaçam, kronik astım ve bronşit rahatsızlığına iyi gelen eşek sütünün aynı zamanda siroz hastalığını da tedavi ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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Antitoksin özelliği ile zehirlenmelerin üstesinden geliyor. Akciğer ve kolon kanserlerini tedavide destekleyici özelliğe sahip. Boğaz enfeksiyonu geçiren bir hasta, balgamı eşek sütü ve karışımı ile tamamen söktürebiliyor.
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Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar, 10 gün süreyle bir çay bardağı eşek sütünü içtikten sonra rahatlıyor.
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EŞEK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?
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-Eşek sütü ile cilt hastalıklarına iyi geliyor
-Balgam söktürüyor
-Ateş düşürüyor
-İçerisinde bulunan yüksek kaliteli omega 3 kalbi koruyor
-İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum sayesinde kemik gelişimini arttırıyor ve kemik erimesini engelliyor
-Yağ yakımını hızlandırıyor ve vücudu formda tutmaya yardımcı oluyor
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