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"Sütten kesilen eşekleri Kırklareli'deki merada yayılıyor. Masrafları azaltmak için şimdilik böyle gidiyoruz. Bu işi yapanlar vardı ama zamanla bıraktı. Sağlam pazarı olmadığı için bırakanlar oldu. Reklam falan yapmıyorum. Araştıranlar ve insanların birbirleriyle konuşmalarıyla bizleri buluyorlar. 'Eşek sütü faydalı oldu' diyenlerin söylemlerini duyanlar hemen bize geliyor."