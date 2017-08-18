Ajinomoto, Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50'sini 181 milyon liraya aldı

1915 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski markaları arasında yer alan Kükre Gıda artık resmen Japonların oldu. Geçtiğimiz ay satış haberini haberturk.com'un duyurduğu bu kritik işlemde fiyat ise Japon şirketin ülke borsasına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Buna göre Ajinomoto, Gülel Ailesi'nin elindeki yüzde 50 hisse için 181 milyon TL ödedi.

Japon şirket, 2013 yılında aldığı yüzde 50 pay için ise 60 milyon TL ödemişti.

Öte yandan Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı

TÜRKİYE'YE 500 MİLYON TL'DEN FAZLA YATIRIM YAPTI

Ajinomoto Örgen Gıda CEO’su Sinan Altun, Türkiye’deki yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü ve emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ajinomoto, 108 yıllık köklü geçmişi, yaygın global ağı ve 1700 kişinin çalıştığı güçlü Ar-Ge departmanı ile bugün dünyanın en önemli ve en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Ajinomoto’nun bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı Türkiye’de çok büyük hedefleri var.

Yaptığımız yatırımlarla alanımızda Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olduk. Yeni yatırımlarla bu kapasitemizi artırarak ve zenginleştirerek çok daha iddialı bir konuma ulaşacağız.”

TÜRKİYE BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Ajinomoto’nun büyüme hedeflerinin Türkiye’ye verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Altun, Türkiye’deki yatırımlara devam edileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ajinomoto’nun Ar-Ge gücü, global ağı, uzmanlığı ve yatırımlarımızla büyümemizi sürdüreceğiz. Bu amaçla büyük bir heyecan ve tutkuyla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminiz. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’yi bölgesel üretim üssü haline getirmek. Ayrıca Ajinomoto’nun Ar-Ge gücünden yararlanarak, yeni ürünlere de odaklanacağız. Yol haritamızı belirledik; emin adımlar ve verimli yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.”

1915'TE İKİ FIÇI İLE BAŞLAMIŞTI

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükre Gıda Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor. Şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor. O tarihlerde Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurtdışına açıldı.

Halen 3 fabrikada yıllık 50 bin ton ile üretimine devam eden firma, 30'u aşkın ülkeye sos ihracatı gerçekleştiriyor.

BİZİM MUTFAK'I DA ALMIŞTI

1909 yılında kurulunan Japon Ajinomoto ise dünyanın en büyük sos üreticileri arasında yer alıyor. Sosların yanında işlenmiş yiyecek, içecek, amino asit ve çeşitli kimyasalların da üretiminde olan şirket 27 ülkede faaliyet gösteriyor. 30 bine yakın çalışana sahip şirketin geliri ise 9.8 milyar dolar.

Ajinomoto, geçen yıl da Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı. Örgen gıda Bizim Mutfak markası ile biliniyor.

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