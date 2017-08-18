Berat Albayrak: Krizin olmadığı bir ülke kalmadı artık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da, Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.



Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Asya... Pazar burada büyüme burada istihdam tüketim burada. Herkes bir şeyler diyor Kuzey Kore'de ne oluyor arkasında kim var? Haritada sorsanız yerini bilmedikleri bir ülke dünya gündemine geliyor. Kim nasıl bir okuma yaparak stres testi uyguluyor birbirine perde arkasında. Zor günler. Bu neyi doğuracak? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok büyük bir ekonomik çarpışmayla karşı karşıyayız. Bu bir siyasi çarpışma ve çatışmayı peşinden bir askeri çatışmayı doğurur mu inşallah doğurmaz. 10 yıl içerisinde dünyadaki ağırlık merkezinin kaymasının doğuracağı sosyolojik ve ekonomik ve buna bağlı olarak politik krizlerle karşı karşıyayız. Bu büyük Asya Pasifik krizinin Türkiye neresinde? Krizin olmadığı bir ülke kalmadı artık.

Düşman çok. Bin yıldır dünyada tarihi Anadolu Ortadoğu tarihi bir tarafa. Bitmeyecek. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Kim ne derse desin.

Binlerce yıl önce dünyada başak ekonomik sektör tarımsa, bu coğrafya en cazip coğrafya olma sebebi olabilir. Bir tarafta ipekyolu bir tarafta baharat yolu. Bunu kontrol etmek, pazara hakim olmak bir sebebi olabilir mi?



Yine ekonomik dediğimiz ve esas suretle dünyadaki enerji kaynakların 3'te ikisi bu coğrafyada mı? Bu bölge için oluşturulan menfaatlerde bir duygusallık var mı? O zaman 21. yüzyıl zor bir yıl olacak. Sosyolojik sahadaki etkileri ve en önemlisi dönüşmeye başlayan, Z kuşağı başka bir kuşak var. Bu kuşakla ilgili hazırlığımız var mı yok mu? Bireysel ve toplumsal okumaları çok yakından takip etmemiz gerekiyor.



Her bir yıl farklı şekilde tezahür edilen krizlerle tasfiye edilmesi için uğraşılan bir senaryo. Bugün başlamadı mı? 2016 danıştay krizi ile başladı. Sistemin arkasındaki güçlerin...



Türkiye çok büyük bir ülke. Daha büyük ve daha güçlü olmak için önemli adımlar atıyor. Kim ne derse desin...

Baştan sonra ihanet içerisinde olan insanlar da olabilir. Bunlar azdır, azınlıktır. Kendini bile kandırdığını düşünse, hakikati kandıramayacaktır. En sonunda doğruluk, dürüstlük, hak kazanacaktır. Kadere teslim olmak böyle bir şey. Böyle olmasa son 10 yıldrı Türkiye başka yerde. Bugün Ortadoğu ya da daha farklı coğrafyalarda örnekleri görüyoruz. Brezilya'nın başına gelenleri takip ediyor muyuz? Siz ezberi bozacak farklı şeyler yapmaya başlayınca, başka dinamikler rahatsız oluyor.

İşin ekonomisi dedik.

Türkiye ihracatını 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıkardı değil mi? Bu saydığım ülkenin bu toplam 150 milyar dolarlık ihracatımız içerisinde payını bilen var mı? Dünyanın yarısına sırtımızı dönmüşüz.

Ekonomiyi büyüteceğiz.

Herkesle ilişkilerimizi geliştireceğiz.

Bulunduğumzu coğrafyalarda tarihi bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde çok tarihi bir rol oynuyorsunuz, oynayacaksınız. Çok büyük bir yük almış durumdasınız. Bu bakış açısını kazanıp, Türkiye'ye, bu ülkenin geleceğine hizmet edin.

Neyi değiştirmeye çalıştık, ne yapmaya çalıştık?

Enerji Bakanı ne yapar? Vida sıkar, tek örgüsü diker, elektrik falan... Siz bunun içine yılda 55 milyar dolar ithalat yapıp, stratejileri yapıp ekibinizi inandırırsanız başka bir kuruma dönmüş olur. Tüm bu resime ve çerçeveye böyle bakmamız lazım.

Bunun için milli ve yerli politikalar diyoruz.