Nihat Zeybekci: Fikir birliğine varmış durumdayız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Almanya ile Türkiye arasında dış ticaret hacminin 2017 sonunda 40 milyar dolara yaklaşacağını hatta biraz aşacağını dile getiren Zeybekci, şunları söyledi:



"Türkiye'deki Alman şirketleri ve Almanya'daki Türk şirketlerinin cirolarına bakarsak 100 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur. Her iki taraf da bunun üzüleni olur. Ben Almanya'da sorumluluk mevkiindeki olanlara ve Türkiye'de bizlere düşen görevin şu olduğunu düşünüyorum: Bu açıklamalarla, bu tarz olumsuz gelişmelerle her iki taraf da kaybedip üzüleceğine göre kimlerin sevineceğini iyi düşünmek lazım.

nihat zeybekci

Türkiye-Rusya İş Forumu

Türkiye-Rusya İş Forumu ne zaman

Türkiye-Rusya İş Forumu nerede

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Zeybekci, Rusya Federasyonu'nun Türkiye için son derece önemli bir ülke olduğunu, 2015 Kasım'daki olumsuz gelişmeden önceki ticaret hacimlerine ve ilişkilere doğru hızlı bir şekilde yaklaşıldığını ifade etti.Bugün sabah yaptıkları görüşmelerde iki üke arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesini masaya yatırdıklarını anlatan Zeybekci, "Aramızda bazı ufak tefek problemler yok değil, var. Bunların çözümüyle ilgili bugünkü yaptığımız görüşmelerde artık kati olarak bir fikir birliğine varmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şu anda aramızdaki problemleri, engelleri, yasakları inşallah 20 Ekim'e kadar sonlandırmak istiyoruz. 20 Ekim'de de Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sırasında yeni bir dönemin güçlü adımlarını beraber atacağız" dedi.Görüşmelerde yaş sebze ve meyvedeki yasaklarla ilgili Rusya'yla bir taahhütleşmenin olup olmadığı yönündeki soru üzerine Zeybekci, "Yaş sebze meyve içindeki bazı ürünlerde engelleri de en kısa sürede kaldırmayı hedefliyoruz. Bu yönde Rusya'nın da bizim ortak hedefimiz ve talebimiz de bu yönde. Ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak hedefimiz. Kısa sürede hepsi kalkacak diye düşünüyorum. Domates iki ülke arasındaki ticaretin sembol ismi. Onunla ilgili de çok yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız inşallah. 20 Ekim'e kadar ana hatlarıyla Rusya ile aramızdaki ufak tefek tarım ürünleri, et, süt ürünleri, kanatlı ürünleriyle ilgili problemlerin hemen hemen hepsini çözeceğimize inanıyorum. Çünkü iki tarafın da iradesi o yönde" diye konuştu.Türkiye Rusya Ortak Fonu'yla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini, bu yıl içinde hayata geçmesini umduklarını anlatan Zeybekci, iki ülke arasında hizmetler ve yatırımları kapsayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerini 2017 içinde, bitmezse de 2018'in ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:"Bunun arkasından Türkiye olarak, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması çerçevesini bozmadan Avrasya Gümrük Birliğiyle de bir serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmek, birliğe üye olmak istiyoruz. Bu, net olarak bizim onlara ilettiğimiz bir talebimiz. Bu yönde de genel itibarıyla olumu görüşmeler var. Kendi aramızda yaptığımız ikili görüşmelerde bu yönde ilk temasları bu sene içinde başlatabileceğimizi düşünüyoruz"