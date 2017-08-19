Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan önemli açıklamalar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, önümüzdeki yıllarda dünyada tarımın çok önem kazanacağını belirtti.

Akhisar Ziraat Odası’nı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Şemsi Bayraktar, “Doğal afetler, iklim bozuklukları ve gelişmekte olan ülkelerin gıdaya olan talepleri çok değişti. Artık Çinliler pirinç yemiyor. Süt içip et yiyorlar. Bunlar ot demektir ve müthiş bir talep yaratıyor” dedi.

Bayraktar, gelişmeler sonucunda Çin’deki biyoyakıt üretiminin hızlı bir şekilde arttığını kaydederek, “20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım. Köylerde yaşlılar ve bayanlar kaldı, gençler ise büyükşehirlerde inşaat gibi sektörlerde çalışmak için göç ediyorlar. Büyük bir kısmı da işsiz kalıyor. Bu insanları tarımda tutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"ÜZÜM 4 TL OLSUN"

Üzüm fiyatlarına da değinen Şemsi Bayraktar, üzümde bu yıl geçen seneye benzer bir rekolte öngördüğünü aktardı. Bayraktar, “Üreticimiz fiyatı 4-4.5 lira arasında istiyor. Bunun altındaki bir fiyat bizi kurtarmaz.” dedi.