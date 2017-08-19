Kurban Bayramı öncesi bıçak satışları patladı

Ünü dünyaya yayılan Bursa bıçakçıları Kurban Bayramı öncesi artan talep üzerine bıçak üretimini artırdı. Keskinliği ve sağlamlığıyla ünlü Bursa bıçaklarının her biri ustalar tarafından tek tek elde büyük bir özenle üretiliyor. Özel çelikten üretilen bıçaklar Bursalı ustaların elinde bir sanat eserine dönüşüyor. Kurban kesiminde kullanılacak Bursa bıçaklarının fiyatları 40 ila 150 lira arasında değişiyor.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin tüm illerine bıçak gönderen Bursalı bıçakçılar ise bayram öncesi siparişlere yetişemiyor. Kurban Bayramında kurban kesilirken okunan duanın yazılı olduğu bıçaklar da yoğun ilgi görüyor. Uzun yıllardır Bursa bıçağı üretimi yapan Aziz Şen, "Kurban bayramı öncesi bıçaklara yoğun talep var.

Biz de bıçakçılar olarak üretime hız verdik. Kurbanlık kesecekler özellikle Bursa bıçağını tercih ediyor. Biz bıçaklarımızı Türkiye'nin tüm illerine satıyoruz.

Hatta Avrupa'dan gelip bıçağımızı alanlar var. Tercih etmelerinin sebebi Bursa bıçağının kaliteli olmasıdır. Bıçaklarımız çok keskin olduğu için vatandaşlar hayvan keserken fazla can çekişmesin diye özellikle Bursa bıçağını tercih ediyorlar. Kurban bıçakları 1 numaradan başlayarak 4 numaraya kadar devam ediyor. El işçiliği Bursa bıçaklarımız 40 ile 150 lira arasında değişiyor" dedi.

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