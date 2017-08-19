Türkiye havacılık sektöründe ilerlemeye devam ediyor

Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan bazı ülkeler ekonomik sorunlarla uğraşırken, Türkiye'de gelişen ekonomi birçok sektörde olduğu gibi havacılıkta da yüksek oranda büyümeyi beraberinde getirdi. Türkiye'de ağustos ayı başı itibarıyla 2008 yılına göre balon sayısında yüzde 337, yolcu uçağı sayısında yüzde 265, iş jeti sayısında ise yüzde 41,8 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) aldığı bilgilere göre, son yıllarda havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Avrupa ülkeleri ve gelişmekte olan bazı ülkeler ekonomik sorunlarla uğraşırken, Türkiye'de gelişen ekonomi birçok sektörde olduğu gibi havacılıkta da yüksek oranda büyüme sağladı.

Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu.

Türkiye'de havayolu işletmeleri tarafından kullanılan yolcu uçağı sayısı 2008'de 271 iken, bu ay itibarıyla rakam yüzde 265 artışla 988'e yükseldi. 2008 yılında 43'ü iç, 109'u dış hat olmak üzere 152 uçuş noktası bulunurken, bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla uçuş noktası sayısı yüzde 94 artışla 295 oldu.

İş jeti sayısında da 2008-2017 yıllarında önemli oranda artış dikkati çekti. Türkiye'de 2008'de 55 iş jeti bulunurken, bu ay itibarıyla sayı yüzde 41,8 artışla 78'e ulaştı.

Türkiye'deki havayolu işletmecileri tarafından kullanılan balon sayısında da rekor düzeyde artış gerçekleşti. 2008 yılında 57 olan balon sayısı, bu ay itibarıyla yüzde 337'lik artışla 249'a çıktı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

havayolu

havacılık